Ro-Me, lancia la sfida della trasformazione digitale

Domani, venerdì 27 novembre, Ro.Me – Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, chiude la sua terza edizione, che si è svolta completamente online, attraverso la piattaforma romemuseumexhibition.com, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Numerosi gli eventi speciali in programma, tra i quali alle ore 10:00, la celebrazione speciale dei 25 anni della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con una intervista alla presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo; a seguire una tavola rotonda sul tema “Fondazioni d’arte, eccellenze italiane nella ricerca, nella valorizzazione e nella promozione dell’arte contemporanea”, alla quale interverranno: Fondazione Memmo, La Fondazione, Fondazione Giuliani, Fondazione Roma.

L’evento promosso da Inside Art, sarà realizzato in collaborazione con Talent Prize.

Alle ore 11:45, “La sfida della trasformazione digitale”, strategie, contenuti, esperienze per l’accessibilità di collezioni e raccolte di musei, archivi e biblioteche. Digitalizzazione archivi e collezioni, proprietà intellettuale e diritti d’autore. In un periodo storico fortemente segnato dalla chiusura e dal contingentamento dell’accesso al pubblico nei musei, il tema della trasformazione digitale e dell’inclusività dei musei assume un significato necessariamente nuovo. Istituzioni e professionisti nazionali e internazionali discuteranno di strategie, contenuti, esperienze per favorire l’accessibilità di collezioni e raccolte di musei, archivi e biblioteche, proprietà intellettuale e diritti d’autore. Tra i partecipanti: Andrew Ellis, direttore di Art UK, piattaforma per la cultura e l’educazione nel Regno Unito che collabora con oltre 3.300 istituzioni britanniche e che dal 2003 ha digitalizzato oltre 220mila dipinti di oltre 40mila artisti; Sofie Andersen, Head of digital content al Metropolitan Museum of Art di New York; Nancy Proctor, direttore del Peale Center for Baltimore History and Architecture; Enrico Bellini, Public policy manager di Google; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Paestum; Fabio Pagano, direttore dei Campi Flegrei; Laura Fornara, direttore Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo; Julie Le Claire, di Ingenium – Canada’s Museums of Science and Innovation; Cecile Shellman, dell’American Alliance of Museums; Adele Maresca Compagna, presidente di Icom Italia.

Alle 15:50, “Il patrimonio mondiale Unesco per lo sviluppo sostenibile”. La protezione del patrimonio culturale dalle emergenze richiede competenze, strumenti e modalità operative specifiche. Tutti gli aspetti diventano più strategici che mai visti gli scenari e le sfide emergenti poste dagli attuali cambiamenti in corso nel mondo.

