Roberto Veratti una vita per il socialismo e la libertà

Sulla facciata di una casa nel capoluogo lombardo molti anni fa venne apposta una lapide su cui Veratti era definito “apostolo d’umanità” e uomo che aveva consacrato la propria vita “all’ideale della libertà”. Pur nella estrema sinteticità quelle parole rilevavano fedelmente il carattere e l’ideale di vita di un uomo che al progresso dedicò la propria vita.

Roberto Veratti nacque a Milano il 13 maggio 1902 in una famiglia che aveva sempre creduto nel socialismo come ideale di redenzione umana. Compiuti gli studi primari e secondari, si iscrisse al’Università di Pavia, per frequentare i corsi di Legge.

A due anni dalla fine della Grande guerra aderì al Partito socialista, e con la passione dei suoi giovani anni si impegnò nell’attività propagandistica contribuendo non poco alla affermazione del partito. Con piena convinzione militò tra i riformisti che nel particolare clima dell’immediato dopoguerra, carico di attese rivoluzionarie e di opposte tensioni reazionarie, tra le correnti che agitavano il partito era minoranza. Combattè con forza le posizioni dei massimalisti e dei comunisti, e nel 1922, alla nascita del PSU (Partito socialista unitario), vi aderì, contribuendo con Giacomo Matteotti, Filippo Turati, Ugo Guido Mondolfo e altri alla sua costruzione. A Milano venne chiamato a far parte della redazione de “La Giustizia”, organo centrale del partito, e ne divenne il direttore; collaborò inoltre al quindicinale “Libertà”. Quando nel novembre del ’26 il governo Mussolini sciolse i partiti e i sindacati d’opposizione e impedì ogni libera attività, egli partecipò all’avvio dell’attività clandestina. Diede il proprio contributo all’azione di “Giustizia e Libertà” e a Milano si unì a quanti assieme a Ernesto Rossi animavano il Comitato milanese del vivace movimento.

Presto la sua attività venne attentamente seguita dalla polizia politica, allora molto preoccupata per la ripresa dell’attività clandestina antifascista in diverse parti del paese, e nel 1933 egli venne arrestato perché colpevole di ricostituzione del Partito socialista, creazione del movimento Giustizia e Libertà e appartenenza al “movimento guelfo” di ispirazione cattolica.

Nel ’34 riprese i contatti con alcuni elementi di formazione socialista, tra i quali era Rodolfo Morandi, che avevano costituito il Centro interno socialista.

Nuovamente arrestato nel 1935 ma poco dopo liberato, interruppe per qualche tempo l’attività politica e si dedicò interamente alla professione. Nel 1942 però, riprese l’attività clandestina e più tardi fece parte del Comitato nazionale antifascista che si era appena costituito nel capoluogo lombardo. Dopo il 25 luglio del ’43 entrò nella Direzione del PSIUP, nome provvisorio del Partito socialista appena ricostituito, e con Morandi si dedicò all’Avanti!, il vecchio e glorioso quotidiano che, sia pure con le difficoltà e i limiti del momento, riportava tra i lavoratori la voce del socialismo. Dopo l’8 settembre rappresentò il partito nel CLNAI, ma proprio allora a troncare ogni attività giunse la morte. Il 24 dicembre 1943, colpito da una grave infezione, cessò infatti di vivere nella città che gli aveva dato i natali.

Giuseppe Miccichè