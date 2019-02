Rogo Thyssen. I due manager tedeschi fanno appello

Dodici anni dal rogo in cui persero la vita sette operai della Thyssenkupp, ma i due manager tedeschi condannati in via definitiva in Italia hanno impugnato la sentenza.

L’ordine di carcerazione dei due manager tedeschi della Thyssenkrupp, emanato in Italia del 2016, è applicabile anche in Germania. Come deciso dal Tribunale regionale di Essen, che si è pronunciato in proposito il 17 gennaio sul caso di Harald Espenhahn, e il 4 febbraio su Gerald Priegnitz, ma i due manager hanno impugnato la decisione, presso la corte di appello di Hamm e quindi non potranno essere arrestati prima della pronuncia.

La Procura di Essen aveva chiesto l’arresto a settembre dei due dirigenti dopo una lunga battaglia passata anche per il caso della traduzione del verdetto. La notizia era stata accolta con grande soddisfazione da Raffaele Guariniello, l’ex pubblico ministero che seguì il processo torinese. “L’importante è che i dirigenti tedeschi scontino le pene, come avvenuto per i manager italiani”.

La sentenza della Cassazione era stata pronunciata nel 2016, che aveva confermato le condanne inflitte nel secondo processo d’appello di Torino nei confronti dei sei imputati per l’incendio che si era sviluppato la notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007. Un’esplosione di olio incandescente aveva travolto come una nuvola di fuoco i sette operai, uccisi, alcuni, dopo giorni di agonia.

Le vittime del rogo sono Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino (spirati lentamente dal 7 al 30 dicembre del 2007 per le gravissime ustioni riportate).

Quella notte allo scoppio del rogo i sette operai insieme al collega Antonio Boccuzzi, l’unico sopravvissuto e poi deputato del Pd, avevano tentato di spegnere le fiamme, ma ogni loro sforzo era stato inutile: nonostante i frequenti incendi sulla linea 5, gli estintori erano quasi vuoti, le manichette di acqua inutili, l’impianto non era adeguato perché il management sapeva che lo stabilimento sarebbe stato chiuso.