Rolando Capoccetta, una raccolta di brani pro ricerca anti-Covid

Tra i nuovi musicisti della scena romana, Rolando Capoccetta negli ultmi anni si è imposto come artista eclettico, capace di raccogliere e remixare ispirazioni e sound tra loro diversissimi. Nato a Ceccano (Frosinone), e cresciuto tra Beirut, Losanna e Lazize (Verona), in ambienti culturali e sociali diversissimi, Capoccetta, coerentemente col suo itinerario di vita, è autore di Cd le cui sonorità vanno dal Mediterraneo all’Europa nordica e celtica.

Già autore di dischi ai tempi storici del vinile (prodotto che da qualche anno sta conoscendo un suggestivo revival, sul fronte sia dei dischi che degli sterei), Capoccetta nel 1986 resta coinvolto in un grave incidente stradale: restando quindi fermo sino al 2000, quando riprende il lavoro in pieno.

“Go High” è il titolo di quest’ultima sua fatica ( ascoltabile anzitutto in Rete, su Soundclub.com): una raccolta di brani il cui ricavato economico, per esplicita volontà dell’artista, sarà interamente devoluto all’ospedale “Spallanzani” di Roma, per finanziare la ricerca sul Covid-19. E’ una compliation di brani – “LoveBeyond”, “Four minutes to Life”,”Lola Davos (notare il riferimento alla cittadina svizzera, dei Grigioni,di Davos, da anni sede del World Economic Forum, e, negli anni ’30, a lungo domicilio obbligato dell’antifascista fuoriuscito Ignazio Silone, autore di “Fontamara”)- The Night (Club Edit)”, “Dans la Rue”, “Run it”e altri – riprendono appunto amosfere e ispirazioni tra le piu’ varie.

Suggestioni che vanno dal rock alla lapdance e alla Disco Music (genere, quest’ultimo, tipico degli anni ’70-’80 e ingiustamente sottovalutato,fortecomunque della presenza di artiste come Gloria Gaynor, Ami Stewart, Donna Summer). Dalla musica etnica,specialmente africana e caraibica ( con un sapiente uso delle percussioni, che a tratti ricorda i Santana, con la mitica “Oye como va”) ai più sofisticati risultati della technomusic.

Fabrizio Federici