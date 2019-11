Roma, Alessandro Leone: “Inizio settimana nero per il trasporto”

La settimana dei nostri concittadini si è da subito rivelata un incubo, in particolare, per gli abitanti del X Municipio che ieri hanno subito l’ennesimo blocco parziale della tratta Roma-Ostia Lido. Purtroppo un treno in avaria sulla tratta, ad inizio della mattinata, ha causato problemi e disagi a migliaia di pendolari per tutta la giornata. Le centinaia di immagini che circolano sui social però ci descrivono situazioni ben oltre il limite tollerabile anche su Metro A-B e autobus che subiscono rallentamenti anche dovuti a strade semi allagate.

“Un inizio di settimana così tremendo – afferma in una nota il vice segretario del Partito Socialista di Roma, Alessandro Leone – ci pone delle domande e degli interrogativi anche grotteschi. Dopo quattro anni, la sindaca Raggi ha preparato la città ad affrontare l’arrivo di piogge intese e maltempo? Come può questa città competere con le capitali europee? Sarà questa gestione ridicola del pubblico che spinge numerose aziende, soprattutto internazionali, a scegliere Milano come sede? Non riuscire a pianificare la manutenzione dei mezzi pubblici e la pulizia delle strade in prospettiva dell’arrivo delle piogge è sinonimo di incapacità che diventa inaccettabile dopo 4 anni di amministrazione”.