“In questa città conosciamo tutti la condizione di AMA: dissesto finanziario e dirigenza a tutti i livelli incapace di gestire una situazione sempre in sofferenza ed emergenza. Il PSI di Roma esprime piena solidarietà a tutti quelle lavoratrici ed lavoratori dell’AMA che stamattina si sono riuniti in assemblea davanti la sede della municipalizzata per porre all’attenzione della città le sempre più precarie condizioni di lavoro di quasi 8000 dipendenti.

Bene hanno fatto i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio ad indire questa agitazione perché deve passare chiaro il messaggio che anche i lavoratori, insieme ai cittadini, sono le vittime di una gestione folle del ciclo dei rifiuti nella città di Roma.

La questione dei rifiuti è un problema di errate scelte industriali e di una dirigenza impreparata scelta dalla Sindaca Raggi sulla quale ricadono molte delle responsabilità”.

Così, in una nota, il vice segretario del Partito Socialista di Roma, Alessandro Leone.