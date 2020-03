Roma, una capitale senza progetto

Tra poco più di un anno si tornerà a votare per il Campidoglio e diversamente da quattro anni fa pochi sembrano essere in grado di dire, se non con una certa approssimazione ed incertezza, quale sarà l’articolazione delle forze in campo, il quadro delle alleanze e, soprattutto, quale sarà di conseguenza il profilo del (o dei) candidato sindaco del centro sinistra. Qualche prova “tecnica” in realtà si è vista nei giorni scorsi ma siamo agli annusamenti iniziali. Nel frattempo la vita dell’amministrazione Raggi scorre abbastanza mestamente. L’impressione è che si tenda oramai a contenere i danni, a gestire l’esistente lasciando che la nave giunga per abbrivio all’appuntamento del prossimo anno, nella consapevole certezza che i nodi veri, quelli strutturali, non saranno non dico risolti ma nemmeno finalmente affrontati con il piglio e l’approccio giusti.

L’approvazione del bilancio ATAC viene esaltato e sbandierato facendo finta di dimenticare che si tratta di un’azienda in amministrazione controllata. Se poi è vero che la Raggi stia meditando di ricandidarsi in proprio, invocando la necessità di portare a termine il lavoro avviato (si ma quale) che lei rivendicherà di avere fatto lottando contro l’eredità del passato sempre incombente, i poteri forti, la partitocrazia in agguato, i sabotaggi della burocrazia, il malaffare occulto, allora il quadro si complica ulteriormente. Se lo facesse, se si ricandidasse, magari al di fuori e persino contro il movimento 5 stelle, si tratterebbe di una candidatura insidiosa e in grado di sparigliare le carte. Sarebbe sbagliato sottovalutare il non indifferente grado di consenso politico che la Raggi può ancora vantare. Sebbene meno della metà degli elettori del 2016 sarebbe disposta a rinnovargli la fiducia, anche un 17-20 % dei consensi non sarebbe poco per mantenerla in campo con un certo protagonismo, soprattutto in funzione di un ballottaggio quasi scontato e a fronte di un probabile crollo di consensi per il movimento 5 stelle (ultimo in ordine cronologico il risultato del recente voto romano per il seggio che fu di Gentiloni).

Forse una volta definiti gli schieramenti ed emersi i potenziali vincitori questo indice di gradimento cambierà, ma è comunque un dato da non sottovalutare. Tutto ciò per dire cosa: che, Raggi o non Raggi, di fronte al vero avversario da battere, la destra, potrebbe rivelarsi velleitaria un’alleanza strategica, “strutturale”, imperniata sul movimento 5 stelle e magari sulla ricerca di un Conte “de noantri”, passando per Calenda, Italia Viva, +Europa e magari i socialisti. Mi sembra un puzzle difficile da comporre, più una santa alleanza che un progetto di governo che finirebbe, forse, per replicare su scala romana il quadro nazionale (ammesso che questo regga). Quello che manca, ancora una volta, è un progetto di rilancio della Capitale che abbia un certo radicamento sociale, che metta insieme forze sociali ed economiche sane attorno a pochi ma essenziali punti programmatici: dopo l’occasione persa delle Olimpiadi un rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche materiali e immateriali, formazione del capitale umano, riqualificazione urbana e un sistema di welfare in grado di rispondere alle domande di protezione e sicurezza sociale che vengono non solo dalle fasce marginali ma anche da un ceto medio sempre più impaurito e impoverito.

Il modello Emilia Romagna sarebbe quello giusto al quale ispirarsi, con la non piccola differenza però che in quel caso Bonaccini si presentava forte di un’esperienza di governo lunga e con radici profonde nella stessa società emiliano-romagnola, che seppure messe a dura prova dalle velleità di Salvini, alla fine ha retto. Diciamo che nel caso di Roma nessuna forza politica, a destra e a sinistra, può vantare un patrimonio di credibilità e radicamento lontanamente paragonabile a quello emiliano-romagnolo. Alla fine, il rischio è che tutto si riduca nella ricerca di un nome che aggreghi quanto più è possibile e accontenti quasi tutti. A prescindere dai programmi e da un’idea di città.

Loreto Del Cimmuto