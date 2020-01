Giovedì 16 gennaio, alle ore 13, si terrà, presso la sala ‘Caduti di Nassirya’ del Senato della Repubblica (Palazzo Madama) la presentazione del ddl, di iniziativa del Sen. Riccardo Nencini, per la tutela e il riconoscimento del gelato artigianale italiano e del mestiere di gelatiere artigiano, non essendo contemplate, ad oggi, le due definizioni nel nostro ordinamento giuridico. Alla presentazione del progetto di legge, dal titolo “disposizioni per la produzione e la definizione del gelato artigianale italiano di alta qualità nonché per la definizione della figura professionale dell’artigiana gelatiera e dell’artigiano gelatiere”, interverranno, oltre che dal Sen Nencini che darà i dettagli del ddl, Vetulio Bondi, presidente dei Gelatieri artigiani fiorentini e Fabio Bracciotti, presidente dei Gelatieri per il Gelato.