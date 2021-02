Sabato 20 febbraio verrà formalizzato il ritorno del simbolo e della presenza del PSI al Consiglio Comunale di Roma. L’appuntamento è alle ore 15,30 presso la Direzione Nazionale del PSI, in via Santa Caterina da Siena, 57. Per motivi di sicurezza l’accesso è consentito solo a fotografi e operatori.

I colleghi giornalisti potranno seguire la presentazione in diretta sulla pagina Facebook:

Partito Socialista PSI ROMA www.facebook.com/partitosocialistaroma

Per gli accrediti scrivere a psiroma.net@gmail.com