Romania, passa mozione di sfiducia contro il governo

Dopo soli tre mesi (era stato eletto nel novembre scorso) è caduto in Romania il Governo del liberale Ludovic Orban. Nel Parlamento di Bucarest è passata una mozione di sfiducia presentata per scongiurare una modifica della legge elettorale che prevedeva il sistema di elezione a doppio turno dei sindaci giudicata dalle opposizioni troppo favorevole per il PNL, Partito nazionale liberale, al Governo del Paese. Ma i voti favorevoli alla mozione sono stati ben 261: a quelli dei socialdemocratici e dei rappresentanti dal partito degli ungheresi si sono aggiunti una trentina di franchi tiratori che hanno testimoniato un preoccupante malessere nell’interno per il partito del Premier, uscito vincitore dalle ultime elezioni.

Ma per le opposizioni la messa in crisi del Governo rischia di essere una vittoria di Pirro. Dopo la caduta del Governo, infatti, la parola passa al Presidente della Repubblica Iohannis che aprirà le consultazioni. Difficile però prevedere la formazione di un nuovo Esecutivo visto che senza l’apporto del PNL mancano i numeri e Orban, forte dei sondaggi che danno i nazional liberali al 45% ha tutte le intenzioni di andare alle elezioni anticipate per ricavare il massimo vantaggio dalla situazione. Qualcuno insinua addirittura che abbia provocato ad arte la sfiducia in Parlamento per raggiungere attraverso il voto anticipato una maggioranza parlamentare ancora più marcata. I socialdemocratici infatti, dopo la netta sconfitta della loro candidata Vionica Dancila, alle recenti presidenziali che hanno visto la nella affermazione dell’uscente Klaus Iohannis, sono dati intorno al 15%, scontando ancora le insoddisfazioni dei rumeni per il mancato risanamento economico e per l’allontanamento dall’Europa manifestatosi con il tentativo, attraverso l’approvazione di una serie di normative di assoggettare la magistratura al potere politico impedendole di fatto di colpire i numerosi casi di corruzione che si erano verificati. Di questo si era fatta interprete la Commissione europea che, tra l’altro, aveva giudicato non idoneo il candidato proposto dall’allora Governo socialdemocratico.

Inoltre il leggero aumento della crescita economica faceva da contraltare alle nuove tassazioni e al dilagare dell’ inflazione con una continua svalutazione del leu, la moneta rumena. Il Presidente della Repubblica Iohannis dovrebbe comunque indicare un nome, sempre del Partito nazionale liberale, di un incaricato di formare un nuovo Governo. Se questo tentativo, come è prevedibile, dovesse fallire, consultate nuovamente le forze politiche, non resterà altra strada che le elezioni anticipate , strada che Iohannis ha già fatto intendere di preferire.

Alessandro Perelli