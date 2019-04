Il Governo del cambiamento, continua nella sua opera di decrescita

infelice del nostro Paese, eliminando il contributo per la baby sitter

e per gli asili nido che favorivano le mamme lavoratrici.

Il governo Giallo-Verde, oltre all’economia, che sta già metendo

abbondantemente in crisi come testimoniano tutti gli indicatori,

demolisce ora qualsiasi forma di sostegno alle famiglie e alle donne

lavoratrici. D’altra parte da un Governo sostenuto da una forza

politica come la Lega, che si vanta di annoverare tra le proprie fila

il ministro Fontana, l’onorevole Pillon e altri della sottoboscaglia

salviniana, che invocano per le donne il ritorno ad una condizione

minoritaria rispetto all’uomo padre-padrone, non ci si poteva

aspettare altro. Mentre a Verona (Italia, a.d. 2019) si promettono

azioni per favorire la natalità, riconoscendo soltanto la “famiglia

tradizionale”, a Montecitorio (sempre Italia, a.d. 2019), si distrugge

un provvedimento introdotto qualche anno fa dai governi di centro

sinistra, che favoriva alcune misure per le mamme lavoratrici.

Bhe, con un colpo di spugna, i nostri fenomenali governanti

cancellano tutto per risparmiare a vantaggio delle loro misure

propagandistiche, reddito di cittadinanza e la famosa quota 100!

Poi però non ci accorgiamo di bandire l’acquisto di decine di auto

blu. Siamo in mano a dei farabutti.

Rossano Pastura

segretario Provinciale Terni del PSI