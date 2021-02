I Socialisti roveretani ricordano con grande affetto e sincera stima Ambrogio Verderio, scomparso in questi giorni a 94 anni. Ne ricordano la lunga e appassionata partecipazione alla vita del partito, dagli Anni ’50 a quelli ’90. Fu apprezzato Consigliere comunale di Rovereto, nonché membro del Direttivo cittadino. Disponibile e attivo in occasione delle Feste dell’Avanti e della ricorrenza del 1° Maggio. Sempre attento alle istanze della nostra Rovereto, e della sua Lizzana in particolare, preparato in ogni suo intervento, moderato nei toni, propositivo nel ricercare le soluzioni più rispettose delle persone e del bene comune della nostra gente. Col suo bel sorriso spesso riusciva a rasserenare il clima delle molte accese e partecipate riunioni di partito. Un autentico signore della politica cittadina di un tempo lontano, ma che tutti noi desideriamo con forza ricordare e giustamente onorare. Ciao caro Ambrogio, riposa in pace.

Paolo Farinati e Nicola Zoller assieme ai Socialisti roveretani