Ruanda 25 anni dopo. L’oblio della storia

Nel luglio del 1994 un milione di Ruandesi non c’era più. Era stato sterminato in meno di 100 giorni. Un vero e proprio genocidio. Altri due milioni si erano rifugiati oltre confine, in Zaire.

Metà della popolazione era stata inghiottita dall’orgia di odio ed il paese totalmente cancellato.

Il 6 aprile del 1994, venticinque anni anni fa ormai, l’aereo che trasportava il presidente e dittatore del Ruanda Juvénal Habyarimana, al potere dal 1973 e di etnia hutu, fu abbattuto da un razzo. Al suo fianco vi era anche il presidente del vicino Burundi, Cyprien Ntaryamira. La morte del presidente Habyarimana diede inizio a una serie di massacri sanguinosi e indiscriminati da parte del governo nei confronti della minoranza dei tutsi, ritenuta responsabile dell’attentato. O almeno questo fu il pretesto visto il clima di odio che da tempo serpeggiava latente.

In realtà il governo huti era da tempo preparato ad attuare il massacro: i magazzini erano pieni di machete comprati dalla Cina – e che divennero il simbolo di questa triste carneficina–nonché di armi comprate grazie ad un sollecito prestito dell’amico francese. Il tutto fomentato ad arte dalla radio statale “Cento colline” che da mesi vomitava odio nei confronti degli scarafaggi Tutsi.

Bambini massacrati con il machete da bambini soldato arruolati nelle milizie governative. Mentre la missione dell’ONU tentennava come a Sebrenica. O forse anche peggio.

A luglio le milizie tutsi, guidate da Paul Kagame, deposero il governo degli hutu e misero fine al massacro. Kagame divenne il presidente provvisorio del paese, fu eletto democraticamente nel 2003 e rieletto nel 2010. Il suo secondo e ultimo mandato terminerà nel 2017, un anno fa il suo partito ha vinto le elezioni legislative con il 76 per cento dei voti. Ma le ferite sono ancora oggi aperte e l’equilibrio assai fragile.

Nel bel mezzo dell’uragano di odio si ritrovò un italiano. Uno di quegli uomini semplici ma operosi che solo il Veneto sa produrre. Da anni viveva in Africa quando lui, classe 1939,a soli 15 anni aveva raggiunto il padre che lavorava in Zaire. Da qualche anno era il punto di contatto per gli italiani in Africa centrale tanto da diventare console onorario. Il suo nome era Pierantonio Costa.

Nei tre mesi del genocidio, dal 6 aprile al 21 luglio 1994, Costa portò in salvo dapprima gli italiani e gli occidentali, poi si stabilendosi in Burundi, a casa del fratello, cominciò una serie incessante di viaggi attraverso il Rwanda per mettere in salvo il maggior numero di persone possibile.

Costa usò i privilegi di cui godeva , la rappresentanza diplomatica, la sua rete di conoscenze e il suo denaro per ottenere visti di uscita dal paese per tutti coloro che gli chiedessero aiuto.

“Decisi che avrei operato così. Mi sarei vestito sempre allo stesso modo per essere riconoscibile: pantaloni scuri, camicia azzurra, giacca grigia. Distribuite nelle tasche – e sempre nello stesso posto – avrei messo banconote da 5000 franchi rwandesi (circa 20 euro), da 1000, da 500 e, infine, da 100 franchi, per essere sempre pronto a estrarre la cifra giusta, senza dover contare i soldi: la mancia dev’essere data nella misura giusta, se dai troppo ti ammazzano per derubarti, se dai troppo poco non passi. Nella borsa avrei avuto costantemente con me alcuni fogli con la carta intestata del consolato d’Italia, e sul fuoristrada ci sarebbero state le immancabili bandiere italiane. Quanto alla durata delle incursioni oltre confine, avrei evitato il più possibile di dormire in Rwanda e di viaggiare col buio”.

Aiutato dal figlio Olivier, Costa agí di concerto con rappresentanti della Croce Rossa e di svariate Ong, e alla fine del genocidio avrà perso beni per oltre 3 milioni di dollari e salvato quasi 2000 persone, tra cui 375 bambini di un orfanotrofio della Croce Rossa.

“Le cinque del pomeriggio. È l’ora in cui in Africa la luce del sole si fa un po’ più morbida, e i colori cominciano a diventare più dorati. Ricordavo che, prima della guerra, era il momento più bello della giornata, a Kigali, quando le strade col fresco della sera si animavano ancora di più.

Casa mia. Quando l’avevo lasciata non pensavo che l’avrei rivista. Un colpo di clacson, per vedere se c’era qualcuno. Li vidi spuntare al cancello, uno a uno, arrivarono tutti. Tutti e quindici. «Patron, come va? Come stai?». Erano emozionati, commossi. Io pure, ma non mi è mai piaciuto farlo troppo vedere. Si erano salvati tutti. Mi fecero mille domande, tutti insieme. E mi raccontarono i loro cento giorni. Sembrava il diario di Anna Frank, ma a lieto fine. Quattordici tutsi e un hutu. Si erano protetti a vicenda. Finché impazzavano le bande degli interahamwe, l’hutu andava ad aprire la porta, mentre gli altri stavano nascosti in soffitta. Liberata la città dall’Fpr, era l’hutu, il mio custode, ad avere paura. Durante i primi giorni, lui stava nascosto e gli altri lo proteggevano.

In quel mare di violenza e di bestialità c’era stato anche qualcuno capace di fare qualcosa di buono, di comportarsi da uomo anziché da animale. Non si erano mai traditi. Non era affatto scontato. I miei ospiti mi raccontarono che nella casa a fianco alla mia erano state uccise quattro persone perché il guardiano aveva fatto la spia. Erano nascosti in casa e li aveva fatti ammazzare. Mi dissero che li avevano sepolti poco più in basso, sul ciglio della strada. E ci sono ancora. In seguito, fu piantata una croce sulla loro tomba.”

Oggi a distanza di vent’anni l’oblio della storia che avanza ha steso il suo silenzio su quelle vicende. Ma la storia, che sa essere un eco, può tornare a spargere il sangue qualora le cause che l’avevano generata non si siano affrontate.

Per saperne di piu: P. Costa, ” La lista del console”