Rugby Nazionale: 13 domande a Mr. Smith

A meno di una settimana dall’esordio italiano nel 6 Nazioni 2021, RugbyingClass “incontra” il “riservatissimo” Capo Allenatore della nazionale azzurra Franco Smith.

All’anagrafe Petrus François “Franco” Smith, afrikaner sudafricano, classe 1972 nato a Lichtenburg, località a oltre 1400 metri s.l.m., Provincia diamantifera del Nordovest. Le Terre occupate del “Die Groot Trek” la grande migrazione compiuta dai Boeri, calvinisti e ugonotti di origine olandese e franco-germanica, in fuga dalla tensione britannica, che abolì la schiavitù, a partire dal secondo decennio del 1800.

Buon mediano di apertura, nove le presenze con gli Springboks e ventitré i punti realizzati. Ha vestito la maglia dei Griquas, dei Cheetahs e i Bulls in Sudafrica, Newport in Galles. La sua primissima esperienza in Europa è in Italia. Arriva già nel 1994, giovanissimo, a Modena (A2), dove lo ricordano ancora per l’estrema discrezione, serietà e scrupolosità, sia in campo, sia fuori dal campo. Come dice Mazzi, attuale Vicepresidente del Modena Rugby 1965 e mediano di mischia di allora, “sempre disponibile ma sicuramente non uno da grandi baldorie”. E allora aveva ventidue anni!

Dopo quel campionato riparte per il Sudafrica per poi tornare a Bologna, a distanza di otto anni, e giocare uno scampolo di fine stagione. Il successivo campionato 2002, è ingaggiato dal Benetton Rugby, dove si ferma fino al 2005 e smetterà le vesti da giocatore. Da allenatore annovera i Cheetahs e appunto il Benetton Rugby dal 2007al 2013, oltre la nazionale Sudafricana per diciotto mesi come Assistant Coach. Dal 2019, per una serie di favorevoli e decisive congiunture quasi trascendenti per come si sono avvinghiate, guida gli Azzurri.

Fervente cristiano, i suoi “Tweet” fanno da eco al Pastore e telepredicatore Joel Osteen della Lakewood Church, tutto il suo agire i suoi progetti, gli obiettivi, persino la visione del rugby, riportano senza dubbio al suo credo.

Come sta Smith? Alla presentazione del Sei Nazioni è apparso stanco

No, no, sto bene grazie. Il problema è che c’è tanto da fare e i pensieri sono mille e spesso si va a letto tardi

Un periodo difficile per l’umanità come questo, dove si ha la sensazione d’impotenza, come si affronta?

Si deve riuscire a rimanere se stessi con i migliori propositi possibili e stringersi alla famiglia, alle amicizie, agli affetti è fondamentale in un periodo, dove non è possibile fare gesti naturali come abbracciarsi o stringersi la mano. Approfittare per leggere, studiare, migliorarsi.

Il vaccino è la soluzione, posso chiedere se si vaccinerà?

Il vaccino è una risposta ma, francamente, preferirei ci fosse una terapia. L’umanità, ha avuto in passato tante epidemie ed è riuscita a superarle con delle cure adatte. Insomma nel momento del bisogno ci fosse un medicinale che ti cura come in tanti altri casi sarebbe sicuramente meglio.

Per lei che è profondamente credente quale significato hanno valori del rugby come sacrificio, coraggio, tenacia, passione?

Io sono cristiano e valori come sacrificio, coraggio, tenacia, passione, vanno oltre al rugby. Sono importantissimi, tutto direi perché abbracciano i principi del mio credo. Credo in qualcosa molto più grande del rugby. Io ho fede in Dio e in ogni momento lo ringrazio per la grande opportunità che mi ha concesso e non posso sprecarla. La vita è fatta di scelte, c’è chi sbaglia e chi si muove, come me, nella giusta strada. Grazie al rugby ho avuto tanto e mi ha portato a essere quello che oggi sono. Per quanto mi ha concesso Dio devo rendergli il più possibile indietro. E’ il minimo che posso fare per esprimere gratitudine. Il mio dovere è dare le stesse opportunità ad altri, che siano i miei figli o qualsiasi altro che, a loro volta, lo tramanderanno ai loro figli e così per le generazioni future.

Ha fatto la scelta, non facile, di lasciare la famiglia in Sudafrica

Sì anche se in questi mesi di Torneo, con la Bio Bolla, non saremmo riusciti, in ogni modo, a vederci. Comunque mentre il mio figlio maggiore mi ha seguito in Italia per giocare in Top10 (HBS Colorno ndr), mia moglie ha dovuto attendere che il più piccolo finisse la scuola e con lei anche le mie altre due figlie. Raccogliamo la famiglia con le tecnologie giacché oggi non è possibile fare diversamente.

Qual è il giusto rapporto da tenere fra HC e la squadra? Più di amicizia o di gerarchia?

Il punto fermo che dà l’equilibrio è il rispetto che si deve avere nel confronto delle persone. Né capo, né amico, perché senza rispetto non si riesce a ottenere niente. Chiarito questo, puoi anche berti una birra con la squadra.

Cosa ha potuto prendere dal lavoro di O’Shea?

Quando O’Shea mi ha chiesto di venire in Italia, allora il mio ruolo sarebbe dovuto essere quello di Assistant Coach per i trequarti, mi annunciò che ci sarebbe stato un cambio generazionale e su quello avremmo dovuto lavorare. Poi le sue dimissioni e il mio incarico quindi sul nuovo ho dovuto lavorare partendo da zero avvantaggiandomi del buon rapporto con le franchigie stabilito da Conor.

Rispetto a O’Shea, sebbene senza aver ottenuto ancora alcun successo, ha il pregio di aver cambiato volto alla squadra valorizzando diversi giovani. Ma il nostro rugby ha necessità di guardare fuori dei confini nazionali alla ricerca di potenziali equiparati da inserire. A proposito con il “caso” Odogwu come ci siamo mossi a suo avviso?

Quando mi hanno contattato per l’incarico ci siamo detti con Ascione (Direttore Tecnico della FIR ndr) che a fronte la rinuncia di diversi giocatori al rugby internazionale c’era la possibilità di inserire giovani provenienti dalla Under 20. Abbiamo identificato un gruppo di giovani e da questi iniziare un nuovo percorso, far crescere la nostra cultura attorno alla squadra, creare un nostro DNA rugbistico. C’è un progetto in cui crediamo fortemente e nel quale siamo tutti impegnati. Dobbiamo avere un grande work rate, un’etica di lavoro molto alta. Uno stile di gioco che deve essere seguito da tutti gli allenatori in Italia, anche nei settori giovanili. Uno degli obiettivi principali è essere una squadra fisicamente molto presente in campo, essere il più competitivi possibile e continuare a crescere nelle buone cose che sono state fatte. Il rugby sta cambiando, i giocatori sono sempre più veloci e abili ed io credo che su quest’aspetto lavoriamo per essere competitivi nei prossimi anni. Stiamo spingendo sulla fisicità, forse siamo un po’ in ritardo ma se guardiamo le ultime partite dimostriamo di averlo fatto. Così trasformiamo l’Under 20 in Maggiore. Vogliamo giocare sempre al livello di un test match. C’è bisogno di coraggio e dare l’esempio. Questa è una squadra in costruzione e i giovani di qualità devono fare esperienza anche in campo. E’ così che possiamo arrivare a raggiungere l’obiettivo che tutti ci siamo preposti. Abbiamo bisogno di nuovi eroi e bandiere e anche in caso di assenza, non posso perdere tempo chiamando giocatori anziani, meglio continuare nel progetto con i giovani. Abbiamo un gruppo unito e valido che sarà integrato da altri giocatori che hanno già avuto modo di assaporare l’atmosfera dei raduni azzurri. Nei prossimi anni saremo competitivi e vinceremo. E’ vero guardiamo anche fuori dai confini per non farci scappare delle occasioni. Paolo Odogwu è stato contattato quando era negli Sharks. Aveva dimostrato molto interesse per il nostro progetto poi le cose sono andate diversamente. Ma a parte Odogwu ci sono altre diverse interessanti possibilità per il nostro rugby.

Si parla di crescita dei giovani ma c’è il “vincolo” contrattuale FIR che pone i ragazzi fra “espatrio” o Azzurro. Il caso Cannone Jr è di attualità.

Queste sono pratiche burocratiche non di mia pertinenza e delle quali si occupa la Direzione Tecnica.

Ma lei quanta autonomia ha nella scelta dei giocatori?

Per quel che riguarda la Nazionale Maggiore io ho piena autonomia nelle convocazioni.

Quindi ci fosse un giocatore nel XIII australiano, qualificato per l’Italia, lei potrebbe convocarlo?

Chiaramente si parla di un trequarti. Si certo non avrei preclusioni rispetto al fatto che venga dalla Rugby League. Certo è che deve capire e deve essere chiaro come debba fare parte di un progetto futuro e, comprensibilmente, non ostacoli la crescita o l’inserimento di uno dei nostri giovani sui quali la Federazione sta investendo in modo importante.

Ha paragonato il “progetto” alla costruzione di una cattedrale, dove il costruttore difficilmente ne vede la realizzazione. O l’edificazione è veramente difficile o il costruttore va via “presto”. Delle due l’una.

Siamo all’inizio della costruzione ed io so, al momento, di avere un contratto con la Federazione che arriva al giugno 2024.

Veniamo all’immediato. Manca una settimana al match di esordio contro la Francia, ha ancora qualche dubbio sulla squadra?

Nessun dubbio. Ho le idee chiare su quale formazione mandare in campo.

RugbyingClass di Umberto Piccinini