Rugby pro14 – Treviso si aggiudica il derby celtico

Buona la prima per il Benetton che, in un “Lanfranchi” di Parma quasi esaurito, si aggiudica l’andata del derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 battendo le Zebre con un risicatissimo 8 a 10. In sintesi, la ricetta vincente dei trevigiani ha visto soprattutto un pizzico di superiore qualità e “mestiere” q.b. nei momenti clou mentre alle Zebre è mancato anche il “piede” di Canna che con 1su 4 dalla piazzola non ha confermato le note qualità balistiche.

Vittoria preziosa per gli uomini della Marca che si riaffacciano nella bagarre per l’accesso ai play-off nella Pool B, sconfitta amara per la franchigia parmense che manca l’occasione per abbandonare l’ultima piazza della Pool A.

Si perché Treviso e Parma, se pur abbiamo giocato il derby, non sono nella stessa Pool.

Una bizzarria del calendario del torneo ex celtico che, con l’allargamento a 14 squadre con l’inserimento di 2 sudafricane nella scorsa stagione, ha abbandonato il girone unico, privilegiando la formula con due raggruppamenti da sette compagini che contemplano, appunto, derby incrociati come quello di ieri.

Senza farsi prendere dall’entusiasmo, è stata una bella partita. Ottanta minuti giocati di buon ritmo con pregevoli gesti tecnici, il calcio assist di McKinley per la meta di Tavuyara su tutti, con i XV contrapposti ben disposti in campo. Ben Steyn, bene McKinley, bene i due estremi, ben Biagi e Negri, ancora bene Fabiani. Il tallonatore delle Zebre, uscito anzitempo per infortunio, si è imposto per il suo gioco moderno con mobilità e intraprendenza, vera cesoia nelle maglie trevigiane. Peccato che le apparizioni azzurre si limitino ai raduni e non sia mai nei 23 del match.

Si è visto un rugby passabile. Con davanti agli occhi ancora la desolazione dei test match novembrini è tutto grasso che cola e si deve ammettere che la prestazione dei singoli e corale è da considerare di buon livello.

Allora come si diceva in una celebra rubrica televisiva … la domanda sorge spontanea: perché gli stessi giocatori sono capaci di prestazioni più rilevanti con la maglia del club piuttosto che quella azzurra? Crowley e Bradley, il primo più del secondo, stanno esternando qualità importanti nel fare l’allenatore. Se quando la scopa non funzione il problema sta nel manico…

Sabato, al “Monigo” di Treviso, la seconda sfida, con una doppia valenza azzurra visto che, esclusi Parisse e Polledri, la nazionale azzurra milita nelle due franchigie italiane. Per Conor O’Shea e il suo team tecnico sarà occasione ghiotta per vedere gli azzurri, in un match /raduno, e attingere indicazioni utilissime in vista delle scelte da fare prima del Sei Nazioni, Scelte quasi obbligate con l’assottigliamento dei nomi a causa infortuni. Dopo Minozzi, Violi e Bellini un altro importante “pezzo”viene a meno dalla scacchiere. Jack Polledri, la terza linea invidiataci dagli inglesi, dovrà sicuramente dare forfait. Un Sei Nazioni sempre più in salita.

Zebre Rugby Club: Padovani (14’ st. Brummer); Balekana, Bisegni, Castello (cap), Elliott; Canna, Palazzani (11’ st. Renton); Giammarioli, Meyer (1’ st. Tauyavuca), Mbandà; Biagi (27’ st. Ortis), Sisi; Chistolini (11’ st. Bello), Fabiani (24’ pt. Luus), Lovotti (27’ st. Rimpelli). All. Bradley

Benetton Rugby: Hayward; Tavuyara, Brex, Sgarbi, Ioane; McKinley (25’ st. Allan), Duvenage (36’ st. Tebaldi); Barbini (cap, 25’ st. Pettinelli), Steyn, Negri (17’ st. Lamaro); Ruzza, Zanni (14’ st. Fuser); Riccioni (10’ st. Ferrari), Faiva (14’ st. Makelara), Quaglio (1’ st. Appiah). All. Crowley

Marcatori: p.t. 30’ m. Tavuyara tr. McKinley (0-7); 37’ cp. Canna (3-7); s.t. 3’ cp. McKinley (3-10); 13’ m. Elliott (8-10)

Umberto Piccinini – RugbyingClass