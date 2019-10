Rugby: super Sudafrica, azzurri missione incompiuta

Puoi comunque mettercela tutta ma giustificare, o addirittura difendere, un 49 a 3 è un tantino arduo.

E’ vero che è stata una partita strana e le cose si sono messe male da subito per gli Azzurri. E’successo di tutto ma esattamente quanto speri non ti capiti in un a partita del genere. Infortuni a raffica, nel giro di venti minuti persi due piloni destri, poi nel momento di risposta se ne va anche Lovotti, il pilone sinistro, ma è un “rosso” pizzicato per un fallo che neanche al campetto della scuola Mariuccia ha afflosciato gli animi.

Se vogliamo trovare un capro espiatorio, possiamo mettere alla berlina quell’ingenuo di Lovotti, che avrà gli incubi per i prossimi sette anni, e dire che al quarantatreesimo si era a cinque metri dalla linea di meta avversaria sul diciassette a tre. Gli azzurri nei primi quaranta minuti hanno piazzato un penalty e non si mai avvicinata pericolosamente alla meta. Lovotti ha le sue belle responsabilità ma non è la sua espulsione ad aver affondato il bastimento.

Certo prendere quasi cinquanta punti o trenta fanno la sua bella differenza ma forse qualcuno vuole, capziosamente, dimenticare che Parisse e compagni sono scesi in campo con un solo scopo: battere il Sudafrica e accedere così ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Qui si indica la luna e si guarda il dito. Fra coloro che hanno visto la partita non credo ci sia anche solo una persona che possa onestamente sostenere che questa Italia, fino al fallo di Lovotti, avesse le carte per battere i Bok.

Ci hanno calpestato con la rolling maul, ci hanno sempre battuti sull’uno contro uno velocità di esecuzione come la velocità nelle gambe dei sudafricani sono altro e il tutto guidato da un De Klerk che ha battuto un ritmo e provvisto un’organizzazione impossibili per i livelli azzurri. Loro ci hanno infilato sette mete e noi neanche una. Si certo con un uomo in più per tutto il secondo tempo.

Qualcosa si è però notato quando ci sono state le sostituzioni. Braley faceva meglio girare la palla ed era più vigile di Tebaldi. Anche Negri, sostituendo Parisse, ha dato un contributo più concreto in terza linea. E non è che i sudafricani fossero meno affamati, anzi.

Che fra gli Azzurri si sia anche sbagliato uomini in campo e ruoli degli uomini? Non lo sapremo mai.

Quanto fatto oggi da tutti gli Azzurri è oltremodo imponente, sono stati grandi per coraggio, orgoglio, lealtà e ne possono andare fieri ma questo non basta. Se non ce stata l’impresa è perché i nostri avversari sono tanto, ma tanto più forti per cultura rugbistica e non solo. E in questo sport non si può fingere e vince sempre il più forte.

Una settima e a Toyota il “programma” ci propone la sfida con gli All Blacks.

Ma subito dopo sarà il “liberi tutti”?

Cosa ne sarà di O’Shea? Contro gli All Blacks metterà fine all’esperienza italiana o onererà il contratto che lo lega con la Federazione fino al 6 Nazioni 2020? Dopo il caso scommesse che ha coinvolto Rob Howley, il sostituto da maggio 2020, pare che in Federazione si viva nel disorientamento totale.

Franco Smith rivedrà il contratto cambiando come Capo Allenatore? Cosa rimarrà dell’attuale staff? Dei progetti che dovevano, e in parte lo hanno fatto, rivoluzionare il rugby italiano?

Intanto prepariamoci a godere della vittoria contro i grandi All Blacks … anche se ci accontenteremo di vedere una squadra brillante, libera mentalmente e che si diverte a giocare. Una ventata di spensieratezza.

Ecco magari quella formazione di ragazzini visti contro il Canada. Beata gioventù viene da dire



COSI’ IN CAMPO

15 Le Roux; 14 Kolbe, 13 Am (69’ Steyn), 12 De Allende, 11 Mapimpi (42’-53’ Steyn); 10 Pollard, 9 De Klerk (60’ Jantjies); 8 Vermeulen (60’ Louw), 7 Du Toit, 6 Kolisi (cap.); 5 De Jager (64’ Mostert), 4 Etzebeth (53’ Snyman); 3 Malherbe (45’ Koch), 2 Mbonambi (50’ Marx), 1 Mtawarira (45’ Kitshoff) HC Erasmus

15minozzi; 14Benvenuti (69’ Canna), 13 Morisi (56’ Zani), 12 Hayward, 11 Campagnaro; 10 Allan, 9 Tebaldi (59’ Braley); 8 Parisse (cap) (59’ Negri), 7 Polledri, 6 Steyn; 5 Budd (45’ Ruzza), 4 Sisi (45’ Zanni); 3 Ferrari (2’ Riccioni) (18’ Quaglio), 2 Bigi, 1Lovotti. HC O’Shea

Arb. Barnes (RFU)

Sudafrica v Italia 49-3 (17-3)

Marcatori: p.t. 5’ m. Kolbe tr. Pollard (7-0); 9’ c.p. Allan (7-3); 12’ c.p. Pollard (12-3); 27’ m. Mbonambi tr. Pollard (17-3); s.t. 51’ c.p. Pollard (20-3); 53’ m. Kolbe (25-3); 58’ m. Am tr. Pollard (32-3); 68’ m. Mapimpi tr. Pollard (39-3); 76’ m. Snyman (44-3); 81’ m. Marx (49-3)

Cartellini: al 43’ rosso a Lovotti (Italia)

Campo in buone condizioni. Presenti 44.148 spettatori.

Man of the match: Kolbe (Sudafrica)

Rugbying Class di Umberto Piccinini