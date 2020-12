Sabatini, una grande perdita per il mondo della cultura

Il mondo della cultura piange la scomparsa del Professor Sabatini, nato a Casalanguida (Chieti) nel 1928 e professore dell’Università La Sapienza, della Luiss e di Tor Vergata.

Ha fondato con altri il “Master in giornalismo e comunicazione pubblica”, di cui è stato direttore e condirettore ed in precedenza nella “Scuola di specializzazione in analisi e gestione della Comunicazione” dell’Università Tor Vergata di Roma, di cui è stato Presidente. Dal 1997 al 2000 ne è stato Direttore.

Un curriculum lunghissimo. Dal 1998 al 2002 è stato Presidente dell’IRRSAE Abruzzo – Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi e per molti anni membro della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO e Presidente del Comitato Educazione. È stato anche Amministratore delegato dell’A.G.I. – Agenzia Giornalistica Italia, e Vice Presidente del quotidiano “Il Giorno” fino al 2.1.1993.

Il 19 gennaio 2002 ha ricevuto il “Premio Internazionale Silone 2001” dalla Fondazione “Ignazio Silone”.

Già Segretario Generale della Fondazione Giacomo Matteotti Onlus ne è stato anche Presidente.

Ha fondato e ha diretto “Il Cannocchiale” – Rivista di studi filosofici e ha diretto dal 1980 la Rivista “Tempo presente”, fondata da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte.

È autore di diverse pubblicazioni di filosofia, di problemi della società contemporanea e dell’informazione ed è collaboratore di quotidiani, riviste e della RAI-Radiotelevisione italiana presso la quale ha condotta per otto anni la trasmissione “La telefonata” e per due anni la trasmissione “Italia allo specchio” (GR3).

“Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa del Prof. Angelo Guido Sabatini, persona eccezionale, di grandissima cultura ed esperienza, dotato di una straordinaria sensibilità e sincera cordialità”, così Enzo Pirillo, Presidente del Circolo Culturale Saragat Matteotti di Roma.

“Ho avuto l’onore di conoscere il Prof. Sabatini, ed il piacere di apprezzare le Sue squisite doti umane grazie al nostro presidente Marcello Leonardi, proprio in seno alle attività matteottiane, memorabili i Suoi interventi, di altissimo spessore culturale, in occasione della commemorazione dell’On. Matteotti, che partecipava sempre con grande passione e trasporto. A nome mio – conclude Enzo Pirillo – e del Circolo Culturale Saragat Matteotti esprimo profondo cordoglio ai familiari ed agli Amici della Fondazione Matteotti onlus. Resteranno sempre vivi i Suoi insegnamenti e l’amore verso quel mondo della cultura che oggi ha subito una grave perdita. Buon viaggio Professore!”