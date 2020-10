Sabaudia, la “città di Moravia” in omaggio allo scrittore

Che Moravia si sia innamorato di Sabaudia è dimostrato dai suoi scritti e da affermazioni quali: “Sabaudia, questa città in stile razionale, non parla alla ragione bensì all’immaginazione…mi ricorda l’Africa, per me la cosa più bella che esiste al mondo”; “Il mare che amo? Quello del Circeo, quello di Sabaudia, non ancora turistica e non ancora mondana e, in particolare, importante per chi lavora, distante un’ora e mezzo di macchina da Roma” (Epoca – vo. 32. .47).

La Roma corrotta e indifferente lo spinge a rifugiarsi in quel luogo che, a partire da metà degli Anni Sessanta, diventerà il suo rifugio, soggiornandovi non solo d’estate ma anche in primavera e in autunno ospite o in affitto, e successivamente nella villetta bifamiliare fatta edificare con l’amico Pier Paolo Pasolini. Moravia vi trascorrerà lunghi periodi, alternandoli con i numerosi viaggi all’estero e rimanendo a Roma il meno possibile, e questo fino alla morte, anzi, più esattamente fino al giorno della morte, nel quale l’amica Dacia Maraini avrebbe dovuto accompagnarlo a Sabaudia per faccende varie e per recuperare un paio di scarpe. La città pontina e i suoi abitanti, in oltre trent’anni, hanno accolto ed imparato a conoscere l’autore de “Gli Indifferenti” o de “La villa del venerdì”, non solo per i negozi e botteghe, ma anche i bar, i ristoranti, erano frequentati dallo scrittore e dai suoi amici, fra i quali si possono ricordare Pasolini, Siciliano, Maraini, Bertolucci, Angeli, Tornabuoni, Schifano e numerosi altri.

Oggi Sabaudia ha voluto ricambiare questo amore con il più alto riconoscimento, la Cittadina è divenuta “Città di Moravia”.

L’idea di dedicare la città ad Alberto Moravia è di Angelo Fàvaro, docente di materie letterarie presso l’Università di Studi di Roma “Tor Vergata” (impegnato ormai da un decennio nella organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri dedicati a Moravia) e di Giovanni La Rosa, dottore di ricerca presso la Ludwig-Maximilians-Universität München. I due studiosi hanno realizzato e consegnato alla Città il logo con la nuova attribuzione del nome “Sabaudia Città di Moravia”, logo presentato ed inaugurato dal sindaco Giada Gervasi e dalla nipote di Alberto Moravia Gianna Cimino, in occasione dell’incontro-evento di Commemorazione dai Trent’anni dalla Morte dal titolo “La voce di Moravia trent’anni dopo”, ideato e curato dal professor Fàvaro e che ha visto anche la partecipazione di Florinda Nardi, docente di letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il logo, offerto gratuitamente, è stato realizzato da Giovanni La Rosa (con competenze grafiche, oltre che di ricercatore).

“Il lavoro concettuale per la sua realizzazione è stato complesso e di precisa sintesi – spiega Fàvaro – su fondo bianco, con l’unico elemento colorato rappresentato dallo stemma del Comune di Sabaudia, e posto in bianco e nero, verso sinistra, il volto con busto dello scrittore romano, come elemento identitario e immediatamente riconoscibile; si è scelta un’immagine fotografica della fine degli anni Sessanta, come evidenzia la cravatta, conservando un dato iconografico che storicamente e filologicamente rendesse evidente uno dei primi momenti nei quali lo scrittore giunse e cominciò a frequentare Sabaudia: dopo una finissima e articolata elaborazione grafica da fotografia, il volto appare luminoso e con uno sguardo fra malinconico e sognante, ma al contempo, come solitamente si nota sia nelle opere d’arte, sia nei ritratti fotografici, acuto e che dimostra un’intelligente e assorta concentrazione. Con attenta valutazione, si è deciso di porre in rilievo alcuni elementi caratterizzanti sia la città di Sabaudia, mantenendo sempre il bianco e nero, e giocando sulle profondità offerte dalle ombre, sia i luoghi effettivamente attraversati dallo scrittore: la torre comunale, la passeggiata nei pressi della Chiesa della Santissima Annunziata, la scalinata d’ingresso al Palazzo Mazzoni, egualmente frequentato da Moravia, che vi andava a spedire corrispondenza e pacchi, in quanto edificio postale; ci si è pertanto soffermati su alcuni edifici che, insieme ad altri, qualificano la città razionalista. Si è scelto, infine, di lanciare, come in un video o in un collage di Schifano, due pennellate di un colore azzurro, tale da richiamare non solo uno dei colori simbolo della cittadina, ma anche il mare e il cielo, e movimentare, dunque arricchire complessivamente la produzione grafica e la scritta “Sabaudia Citta di Moravia”, egualmente resa con il medesimo tono d’azzurro”.

“In realtà si è anche voluto lanciare un brand culturale – conclude Angelo Fàvaro – lo scopo è di continuare a far conoscere, valorizzare e diffondere il pensiero, di civiltà, d’arte e di letteratura contenuti nelle opere e insito, ormai iconicamente nella figura-persona di Alberto Moravia, un logo che inoltre vuole omaggiare non solo lo scrittore, ma anche la città per l’amore e dedizione con cui è stato accolto”.

Sabaudia sarà dunque, più di Roma, la vera Città di Moravia? Si trasformerà nel vero centro di promozione e valorizzazione per lo scrittore, intellettuale, giornalista, artista, nonché parlamentare europeo Alberto Moravia? Le premesse ci sono davvero tutte, il team formato da Fàvaro, La Rosa, Nardi, Cimino, fa davvero ben sperare!

Maria Grazia Di Mario