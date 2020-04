Salta anche Vinitaly, appuntamento rimandato al 2021

Anche a Verona, per quest’anno, niente assaggi e degustazioni, niente gruppi di appassionati che prendono d’assalto gli stand dei produttori vitivinicoli, in due parole niente business.Vinitaly 2020 infatti non si terrà, la prossima edizione è in programma dal 18 al 21 aprile 2021.

Dopo aver rinviato in un primo momento da aprile a giugno la principale manifestazione mondiale del vino, Veronafiere ha dovuto ridefinire gli assetti per riorganizzare la propria attività e affrontare l’attuale emergenza sanitaria e la riprogettazione di tutte le azioni in vista della ripresa.

Di conseguenza, la 54ª edizione è stata riprogrammata per il prossimo anno in concomitanza con Sol&Agrifood ed Enolitech. Nel secondo semestre 2020, Veronafiere concentrerà le proprie azioni a sostegno del business delle aziende italiane sui mercati internazionali.

“La decisione del riposizionamento di Vinitaly al 2021”, spiega Veronafiere in una nota ufficiale, “è stata presa d’intesa con i rappresentanti delle associazioni di settore. Intanto, sono stati confermati gli eventi internazionali già programmati dopo l’estate: si tratta di Vinitaly Chengdu, Vinitaly China Road Show, Wine South America (23-25 settembre 2020), Vinitaly Russia (26 e 28 ottobre 2020), Vinitaly Hong Kong (5-7 novembre 2020), Wine To Asia (9-11 novembre 2020) e delle iniziative della Vinitaly International Academy.

“Ci mettiamo a disposizione del settore e del sistema della promozione per considerare la realizzazione di un evento innovativo il prossimo autunno a servizio delle aziende”, ha dichiarato il direttore generale della manifestazione Giovanni Mantovani.

Andrea Malavolti