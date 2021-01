Salvatore Carnazza, a sinistra col socialismo sempre

Dal 1946 al 1990 fu uno dei dirigenti più rappresentativi del socialismo ibleo, guardato sempre con ammirazione per la viva intelligenza, la ricca cultura, la notevole capacità oratoria e la forte passione politica. Nacque a Piedimonte Etneo il 14 maggio 1919. Perduto il padre quando aveva appena sette anni, visse stabilmente a Comiso, nel ragusano, con la madre, insegnante, e le sorelle. Presto si distinse quale lettore appassionato di libri, osservatore attento dei fatti della vita, conversatore affascinante, sicchè divenne punto di riferimento di molti giovani. Compiuti gli studi liceali si iscrisse alla facoltà di Lettere nell’ Università di Catania, dove conseguì la laurea. Come tutti i giovani cresciuti nel ventennio fascista, per anni subì il bombardamento della propaganda contro le potenze “demo-pluto-massoniche”. Poi però, militare negli anni della guerra, come tanti delle più giovani generazioni si spostò sempre più su posizioni avverse al regime e alle sue scelte. Dopo l’8 settembre del ’43 venne arrestato, ma con un fortunato stratagemma riuscì a sottrarsi alla vigilanza dei nazifascisti e a fuggire, e per qualche tempo visse nella clandestinità.

Quando rientrò a Comiso potè partecipare ai processi di ripresa e di ricostruzione del tessuto democratico. Liberata nel luglio del ’43 e dai primi del ’44 restituita dagli Alleati al legittimo governo italiano del Sud, la Sicilia viveva già l’alba della democrazia con la ricostituzione dei partiti e dei sindacati, il confronto delle idee e delle posizioni, la libera partecipazione del popolo, le prime azioni rivendicative dei lavoratori. Nei comuni iblei si erano ricostituiti il PCI, la DC (ex Ppi), il PSI, che già mostravano di ricevere adesioni maggioritarie, e inoltre il PLI, il PNM, ecc. mentre, diversamente da altre aree isolane e più in particolare dal palermitano e dal catanese, non aveva trovato seguito il movimento separatista.

Tradizioni gloriose aveva il socialismo. Qui nel 1892-93 si erano sviluppati i Fasci dei lavoratori, e si erano avute le prime lotte per migliori condizioni di vita e di lavoro. La reazione crispina e pellouxiana aveva travolto il frutto di tanto impegno, ma col nuovo secolo circoli, sezioni di partito e leghe contadine erano sorti nei vari comuni aggregando un buon numero di lavoratori, ma l’emigrazione transoceanica prima, la scissione bissolatiana dopo, infine la Grande guerra li avevano gravemente indeboliti. Tra il ’19 e il ’20 la situazione economica e politica si era fortemente radicalizzata, e la stragrande maggioranza dei lavoratori si era riaggregata nel PSI vedendolo come lo strumento più idoneo di lotta per i propri interessi di classe. Nell’area degli iblei erano stati conquistati quasi tutti i comuni, e con forti lotte i lavoratori avevano ottenuto notevoli miglioramenti salariali. Era però sopravvenuta la reazione nazionalfascista: con straordinaria violenza le squadracce avevano distrutto il frutto di tante lotte e si era dovuto attendere lunghi anni perché i lavoratori potessero riprendere la loro marcia.

Carico di entusiasmo e di fede egli si inserì pienamente nella rinascita del movimento dei lavoratori aderendo al Partito Socialista, nel cui programma vedeva più compiutamente espressi e garantiti libertà, giustizia, democrazia e pace. Con gli avvocati Celestino Di Vita di Comiso, Salvatore Molè di Vittoria, Stefano Rizzone di Modica, il pastore metodista Lucio Schirò di Scicli, Eduardo Di Giovanni di Siracusa fu nella Sicilia sud-orientale tra i più attivi propagandisti del “riscatto del lavoro”, contribuendo a far sì che nelle elezioni del ‘46 la lista del PSI ottenesse il 21,64 % dei voti superando di 9,39 punti la media regionale e localmente prevalendo nella sinistra. All’interno del partito, agitato dallo scontro tra filocomunisti e socialdemocratici, egli si attestò su posizioni centriste. Credeva nella unità della classe, ma difendeva con fermezza la specificità inconfondibile del Partito Socialista, e su questa linea si impegnò in una rilevante attività mirante a salvare il partito dai contraccolpi delle scissioni e delle crisi interne che si verificarono dopo il 1947. Ottimo oratore e impegnato organizzatore, umano, aperto e pronto all’ascolto, affabile nei modi, assurse presto a posizioni di primissimo piano, divenendo membro dell’Esecutivo provinciale del partito, consigliere comunale e vice sindaco di Comiso. Come quadro dotato di maggiore prestigio e di più vasto seguito elettorale, nel giugno del ‘55 fu tra i candidati all’Assemblea regionale siciliana e venne eletto con 5.188 preferenze su 15.737 voti di lista, superando l’on. Francesco Taormina, che in quella tornata era stato scelto come capolista. Al nuovo livello ebbe incarichi di rilievo. Fece parte della Commissione legislativa permanente P.I. e sottoscrisse alcune proposte di legge che volevano essere congrue risposte a problemi molto sentiti da vasti strati sociali. Con esse si richiamava l’attenzione della classe politica su esigenze particolari: nelle campagne si continuava a imporre una divisione dei prodotti che ignorava le fatiche dei lavoratori favorendo sfacciatamente i proprietari, a carico dei lavoratori isolani continuavano a gravare le spese per i medicinali, c’era assoluta necessità di nuove classi di scuola, occorreva creare strumenti che garantissero un ampliamento delle attività industriali valorizzando tra l’altro la produzione dell’asfalto. Le proposte di legge chiedevano l’equo riparto dei prodotti agricoli, l’assistenza farmaceutica gratuita l’istituzione di 2.000 classi di scuola elementare, un assegno mensile ai vecchi lavoratori e agli invalidi permanenti, la costituzione dell’AZASI (Azienda Siciliana Asfalti). Nel giugno del ’59 venne rieletto con 4.856 preferenze su 12.773 voti di lista. Nel corso della nuova legislatura egli vide nuovamente valorizzata la sua presenza all’ARS: venne infatti eletto presidente della Commissione lavori pubblici e dal 30 giugno del ’61 fu assessore nel governo Corallo, che preparò con intelligenza e abilità il passaggio dalla vecchia politica esclusivista della DC alla politica innovativa del centrosinistra.

Al termine della legislatura, restituito all’attività di partito e di amministratore in provincia, fu sindaco di Comiso, consigliere comunale e poi vice sindaco di Santa Croce Camerina, componente della Giunta provinciale in qualità di assessore alla P.I. e Edilizia scolastica, cariche che gli permisero ancora una volta di distinguersi per l’attenzione rivolta alle esigenze e ai problemi dei comuni iblei e per il dinamismo realizzatore. Nel 1982 si ammalò gravemente, ma, pur essendo sempre più debilitato nel fisico e per questo richiamato dai sanitari, volle continuare a lavorare seguendo con immutato impegno i problemi della collettività. Morì l’11 ottobre del 1984, universalmente compianto, lasciando un bel ricordo per la sua fedeltà al socialismo e ai lavoratori e per la volontà e capacità realizzatrice.

Giuseppe Miccichè