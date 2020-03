Salvatore Ferragamo restaura i capolavori scultorei di Firenze

Salvatore Ferragamo ha presentato il progetto di restauro dei grandi gruppi scultorei di Piazza della Signoria e del David bronzeo al Piazzale Michelangelo possibile grazie all’erogazione liberale ex Art Bonus di 1.093.750 euro da parte della Salvatore Ferragamo SpA per il triennio 2019-2021.

La Maison fiorentina da sempre ha tenuto vivo un costante dialogo con il mondo dell’arte e della cultura. Un rapporto accresciuto nel tempo anche attraverso un’intensa attività di mecenatismo, volta alla promozione culturale e alla salvaguardia del patrimonio artistico italiano, e fiorentino in particolare. In questo contesto si inseriscono la costituzione del Museo Salvatore Ferragamo, che spesso ospita opere d’arte provenienti dai musei fiorentini, ma anche l’ampia serie di attività culturali e didattiche organizzate dalla Fondazione Ferragamo, come ad esempio il sostegno offerto al Maggio Musicale Fiorentino e il finanziamento di importanti interventi di restauro, come quelli nel 1996 delle statue allegoriche del Ponte Santa Trinità, nel 1998 della Colonna della Giustizia di Piazza Santa Trinità, quello di otto sale della Galleria degli Uffizi nel 2015 e recentemente il restauro della grande Fontana del Nettuno sempre in Piazza della Signoria.

Il nuovo accordo prevede il restauro della statua equestre di Cosimo I de’ Medici del Giambologna in Piazza della Signoria; Ercole e Caco di Baccio Bandinelli e la copia del David di Michelangelo poste all’ingresso di Palazzo Vecchio; la copia di Giuditta e Oloferne sull’Arengario di Palazzo Vecchio; la copia bronzea del David al piazzale Michelangelo.

Andrea Malavolti