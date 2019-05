SALVINI PRESENTA IL CONTO

Salvini passa all’incasso e forte del suo 34% alle europee comincia a battere cassa. Non ha aspettato molto per mettere sotto pressione il proprio alleato di governo. Se da una parte giura di non avere nessuna intenzione di far cadere l’esecutivo, dall’altra presenta il conto. La lista è lunga e ridisegna il contratto di governo che tanto caro è ai 5 Stelle che appellandosi al quale sono riusciti a dire tanti no al suo alleato. A cominciare dalla Tav e dalla barzelletta sugli studi per determinare il rapporto tra costi e benefici.

I 5 Stelle sono nel caos. Non hanno la forza politica di mettersi sulla strada di Salvini, che ora a tutti gli effetti può dettare l’agenda politica del Governo. Per Salvini le elezioni anticipate sono un gran regalo, per i 5 Stelle significherebbero invece la perdita di metà dei consensi e trovarsi quindi con una rappresentanza parlamentare drasticamente ridotta. Salvini ne guadagna comunque. Se il governo va avanti ne diventa il timoniere assoluto, se cade può tentare l’Opa su tutto il centrodestra rispedendo i 5 Stelle all’opposizione. Al momento Salvini stoppa le voci su un voto anticipato, già a settembre e si dice pronto ad andare avanti con Luigi Di Maio con l’esperienza del governo gialloverde. Intanto ha già in tasca la lista della spesa da consegnare a Conte in cui al primo posto è segnato il dl sicurezza.

Intanto lo spread ha ripreso a salire ed è tornato ai massimi da febbraio toccando quota 290 e riaccendendo le vecchie polemiche tra la Commissione e il governo. “È finito il tempo delle letterine e dei richiami, riprendiamoci il diritto alla crescita”, ha detto Salvini. Ma lo spread si impenna in base a preoccupazioni ben precise e che arrivano da una situazione economia italiana a crescita zero e con debito e deficit visti in rialzo. “È molto probabile – è la risposta di Moscovici – che avremo uno scambio di lettere” con il governo italiano e “non sono favorevole a sanzioni” ha detto il Commissario Ue agli Affari economici. “Procederò ad uno scambio di punti di vista con il governo italiano sulle misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie affinché rispetti le regole”, ha sottolineato. Intanto, sul versante politiche economiche dell’esecutivo gialloverde, sono 30 i miliardi che servono per la flat tax per le imprese e sui redditi fino a 50mila euro delle famiglie. Ma Salvini, Conte e Tria, quando metteranno mano alla legge di Bilancio partiranno già da quota – 23,1 miliardi che dovranno essere trovati per scongiurare l’attivazione delle clausole di salvaguardia.