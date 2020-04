Salvini per il ‘dopo Conte’ punta sul governatore Zaia

Il Governatore del Veneto è sempre stato il più istituzionale di tutti i suoi compagni di partito, ma resta un uomo della Lega, specie nei modi e nelle uscite (‘i cinesi mangiano topi vivi’). Lo sa bene Salvini che nonostante i punti dolenti dell’amministrazione ‘verde’ di Regioni e Sanità adesso punta sul governatore che ha affrontato meglio l’emergenza tra i suoi.

“Zaia potrebbe essere un buon presidente del Consiglio dopo questa emergenza? Zaia potrebbe fare benissimo tante cose, è uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma è una risorsa in futuro per tutto il Paese”, dice il leader della Lega, intervenendo a «Prima Serata» su Tva Vicenza. Per Salvini si potrà tornare al voto per le regionali e le amministrative “quando ci saranno le condizioni sanitarie e sociali per farlo, per quanto riguarda Luca Zaia in Veneto, si può votare a luglio, a Ferragosto, a metà ottobre e, senza essere veggenti, è facile prevedere che ci sarà un’ampia riconferma per lui e la sua squadra”.

Il Nord Italia preme, si vuole ‘riaprire’, ripartire nonostante i morti superino quotidianamente le centinaia.

In Veneto finora sono stati processati 222mila tamponi, 13.902 persone sono in isolamento, 14.990 sono positivi, numeri in calo. 209 pazienti sono in terapia intensiva, mentre i decessi sono 851.

“Io immagino che dal 4 maggio dovremmo essere tutti pronti con dispositivi e regole negoziate con parti sociali e datori di lavoro per aprire. A me risulta che questo lavoro lo si stia già facendo a livello nazionale. Anzi, non escludo che alcune attività potrebbero essere messe in griglia di partenza anche un po’ prima, ma immagino che la dead line sarà il 4 maggio”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando la posizione del suo omologo Attilio Fontana nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).