San Miniato (PI), chiusura campagna elettorale

San Miniato (PI). Venerdì 7 giugno alle ore 16.15 a Ponte a Egola – Casa Concia – via primo maggio, 82 (San Miniato), chiusura della campagna elettorale di ballottaggio per il comune a sostegno della candidatura a Sindaco di Simone Giglioli alla presenza del Senatore Riccardo Nencini presidente del P.S.I. e dell’On. Carlo Calenda P.D.

“Siamo certi – afferma in una nota il segretario prov.le del Psi di Pisa Carlo Sorrente – che per la sfida del ballottaggio avremo di nuovo l’unità di tutto il centrosinistra anche con quella parte di donne e di uomini che hanno fatto una scelta diversa al primo turno. Lo abbiamo detto nei giorni scorsi e lo ripetiamo oggi a maggior ragione, noi siamo una coalizione aperta e inclusiva che ha come limiti invalicabili il rispetto dei valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza ai nazisti e ai fascisti. Per questo riteniamo indispensabile fin da subito aprire un dialogo con tutte quelle forze, quelle persone e quei comitati civici che ritengono che a San Miniato si possa costruire un progetto di un nuovo centrosinistra alternativo alle politiche basate sul terrore sull’isolamento e sull’impoverimento delle comunità e dei territori. Costruiamo insieme sviluppo lavoro e difesa dell’ambiente”.