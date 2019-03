Santa Maria in Aventino torna a splendere a Roma

Una delle Chiese più belle della Capitale torna all’antico splendore grazie al restauro della società Acanto e dei lavori di Giorgio Ferreri e Massimiliano Sabatelli che hanno spiegato alla Stampa la dovizia con la quale hanno riportato in luce l’opera del maestro architettonico Giovanni Battista Piranesi.

L’artista e architetto che mescolando l’iconografia funeraria del mondo egizio con quella etrusca e romana fece della piccola Chiesa il suo testamento artistico.

La Chiesa che affaccia sul Lungotevere dell’Aventino si trova nel territorio del Priorato dell’ordine dei Cavalieri di Malta che usano quel luogo per le cerimonie più importanti come quella del loro santo Patrono, San Giovanni.

Il restauro, iniziato nel 2017 e terminato all’inizio di questa primavera, ha riportato l’antica purezza dello stucco bianco di Piranesi sopraelevato con un po’ di ocra. Una certosina spazzolatura delle superfici all’interno ed eliminatura delle vecchie stuccature (imperfette) hanno fatto sì che la Chiesa potesse essere ancora una volta ammirata per la sua bellezza semplice e iconografica.