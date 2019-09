Sarah Thomas, un fantastico record contro il tumore

La 37enne americana è la prima persona a nuotare il Canale della Manica per quattro volte consecutive. In passato ha sconfitto un cancro al seno: “Non ci posso credere, la dedica è per tutte le persone che lottano contro la malattia”

LONDRA – Non solo ha sconfitto un tumore al seno, ma è anche la prima persona ad aver attraversato per quattro volte il Canale della Manica per quattro volte di fila. La straordinaria impresa porta la firma di Sarah Thomas, ragazza americana di 37 anni, che da domenica 15 a martedì 17 settembre, è riuscita a nuotare per 54 ore di fila: una maratona stremante nelle gelide acque tra la costa britannica e quella francese, lunga poco meno di 200 km. “Dedico questa impresa a tutti i sopravvissuti di cancro. Non posso credere a quello che ho fatto – le parole della Thomas -. Mi sento stordita, senza sensi. C’erano tantissime persone in spiaggia ad aspettarmi e incoraggiarmi, ma ero stravolta dalla fatica”. Solo quattro nuotatori avevano precedentemente attraversato il Canale tre volte senza fermarsi, ricorda la Bbc, ma nessuno – prima di Sarah – aveva completato la quarta tappa.

Francesco Carci