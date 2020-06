Sardegna, miseria di massa e paura di rivolta sociale

Per i sardi della mia generazione e per quella dei giovanissimi il modo in cui questo governicchio Pd -Cinque Stelle ci ha fatto vivere il periodo della pandemia virale sarà qualcosa di unico, cioè di indimenticabile. Per la violenza, gli affanni, l’inettitudine con cui è stata colpita la popolazione.

Alle sue risorse (quasi esclusivamente turistiche, ma anche culturali come musei, biblioteche, archivi), insieme alle scuole di ogni ordine e grado, si è voluta infliggere una sorta di sciopero prolungato. E’ quanto di più e di meglio ha saputo offrire l’incompetenza abissale della grillina ministra dell’istruzione Lucia Azzolina.

Solo il foglio da regime interno di Cinque Stelle, Il Fatto Quotidiano, non se n’è accorto. Pomposamente le dedica interviste che sono pari a quelle riservate al suo compagno Luigi Di Maio: il buio, la nebbia assolute. Niente da dire, nulla da dichiarare se non aria fritta.

Insieme alla Basilicata la Sardegna è la regione italiana che ha avuto meno contagi e meno morti. Non c’era, dunque, alcun bisogno di blindarla in una quarantena ridicola e molecolare.

Il ministro degli affari culturali Dario Franceschini, dovrà un giorno spiegare perché si sono posti sotto sequestro i musei della civiltà nuragica di Cagliari, Sassari , Nuoro ed Oristano, perché si è sbarrato l’accesso agli archivi e alle biblioteche. Si è ferito mortalmente il diritto alla stesura delle tesi di laurea insieme alle esigenze più elementari dei ricercatori e degli studiosi.

E la ministra della scuola, dovrà rendere conto dell’atto inconsulto e barbarico di privare dell’insegnamento – anche per via di qualche canale televisivo – milioni di bambini e di giovani.

Nell’isola non ha mai circolato un virus che richiedesse una misura così radicale e folle come quella di assoggettare una generazione ad una cura massiccia di analfabetismo e di paralisi degli studi e delle ricerche. Chi ha somministrato questa cura, cioè il pidiessino Franceschini e la sua alleata favorita, la pentastellata Azzolina dovrebbero dimettersi.

Tornando in Sardegna il 4 giugno mi si è spalancato uno spettacolo incredibile. Centri turistici, come per esempio Olbia, Palau e Santa Teresa di Gallura,erano ridotti a scheletri. Vuote le piazze, chiusi i bar, i ristoranti, i negozi di ogni genere (dall’artigianato alle mercerie, dalle rivendite di generi elementari ai barbieri e agli arredatori ). Le strade era no diventate deserti, le spiagge cumuli di alghe. A popolarle era un silenzio compatto e assurdo.

Sembrava la reincarnazione del mito manzoniano degli untori e dei lazzaretti.

Per assistere a questo spettacolo di paesi morti e sepolti, di un ‘umanità derelitta ancora segregata in casa, ho dovuto patire l’affanno che la mediocre classe dirigente sarda ha imposto ai suoi corregionali sparsi per mezza Italia.

I sardi non hanno ancora conquistato il diritto alla mobilità nella stessa misura e con lo stesso costo che hanno i lombardi o i piemontesi. Continuano ad essere trattati come sudditi. Sono i negri e gli islamici d’Italia, dove sono nati e vivono da generazioni,

In altre parole, per raggiungere l’isola i prezzi degli aerei e delle navi sono elevatissimi. Si può partire solo da Milano e da Roma. Se vivi a Genova, a Bologna, a Napoli o a Palermo devi infilare i biglietti di banca dentro il tassametro di un taxi o in un treno per raggiungere i due soli aeroporti.

Un’altra spesa, pari spesso al costo del viaggio, è quella del trasporto dai luoghi dove sei sbarcato (i Olbia e Cagliari ) ai paesi della costa o dell’interno.

Per facilitare le cose, i governi (di centro, di sinistra e di destra) hanno collocato le partenze nel Lazio e in Lombardia. Mai che per protestare contro questa buffonesca e tragica discriminazione il ceto politico sardo sia insorto. Perché non rinunciare al mandato parlamentare o a quello regionale? Perché non organizzare la dissidenza,cioè non usare l’arma del separatismo?

Né si ricorda che qualche presidente della repubblica, garante dell’unità nazionale e dalla pari dignità di tutti i cittadini, abbia mai preso a cuore il problema di questa macroscopica forma di razzismo antisarda.

Perlustrando i centri di Olbia, Palau, Santa Teresa , ci si rende conto che la lotta del governo contro la pandemia (inesistente in Sardegna) ha avuto come prezzo ciò che hai sotto gli occhi:un micidiale, incontrollabile e pericoloso impoverimento di massa. Non si produce né si consuma nulla che provenga da un’attività lavorativa svolta sul territorio.

Le misure di Conte,Speranza,Boccia e dei comitati cosiddetti scientifici dei virologi sono servite a creare paura. Ancora oggi nei principali centri della Gallura che ho visitato la gente non esce di casa.Oppure lo fa furtivamente.Per esempio con la faccia incartata in una mascherina lungo strade e piazze all’aria aperta, dove non passa anima viva.

Intanto navi ed aerei cominciano a rovesciare sul territorio centinaia e centinaia di turisti. Sono per lo più i proprietari delle seconde case, in prevalenza milanesi, torinesi, toscani (e soprattutto arabi e russi ). A metà luglio rientreranno nelle prime case delle città di origine,cioè in continente. Come hanno sempre fatto, affitteranno gli alloggi che hanno acquistato in Sardegna.

Ma sui turisti incombono situazioni micidiali. Sono aumentati gli affitti delle abitazioni. Per rifarsi di tre mesi di inedia e di consumi con repliche non garantite, proprietari e gestori di bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, negozi di verdure ecc. hanno ritoccato all’in su i prezzi.

Il tragitto da Olbia Santa Teresa ( circa 50 minuti) costa sui 120 Euro. Un caffè non lo sorbisci con meno di 1,10 o 1,20 Euro ( e non hai diritto neanche ad un bicchierino di acqua) , un piatto di pasta va sui 12-14 Euro, un capone 24 Euro ecc.

Ma anche le spese che fai ai supermercati non sono da meno. Purtroppo fragole, albicocche, ciliegie sono insapori. Le bottiglie di vino bianco hanno più di due anni, le formaggelle sono da antiquariato. Tutto distilla un aroma di vecchio, di conservato, di invenduto.

A Santa Teresa ti puoi salvare. Se vai a La Bottega, un emporio delle migliori cose della Sardegna (dai vini di ogni angolo dell’isola ai salumi di Ploaghe, dalle olìve di Bosa alle perette di Perfugas, dalle bottarghe fino al tartufo indigeno, dai dolci alle creme di carciofi e funghi), ne uscirai col portafoglio sonnacchioso un po’ gemente, ma con la gran de soddisfazione di un tripudio di odori e sapori. Sono le ricchezze imperdibili dell’isola.

I Savoia col ministro Bogino (nella cultura popolare vissuto come una sorta di sanguisuga) la vollero modernizzare, ma non riuscirono ad amarla.Un bravo storico come Antonello Mattone ha cercato di spiegarlo. Ma con i sardi ripensare il passato è sempre un’impresa.

La Sardegna mostra così il suo doppio volto.Da un lato, terra di sudditi maltrattati dai governi (e dall’accondiscendenza servile dei consiglieri regionali) e dall’altra luogo in cui si pratica un turismo d’elite, per ricchi e nabbabbi (degli Emirati Arabi e di Mosca).In mezzo ci sono milioni di poveretti (il ceto medio di una volta) che non sa ancora come potrà sta re in spiaggia rispettando le prescrizioni sanitarie. Né come farà a mettere insieme il pranzo con la cena.

Chi può meravigliarsi se indignazione,rancore, delusione animeranno vere e proprie rivolte sociali?

L’imputato principale è il governo.In nome del suo indomito giacobinismo e delll’inguaribile morbo dello statalismo da cui è affetto, ha voluto applicare uniformemente alla Sardegna le stesse regole sanitarie imposte in regioni molto infette come la Lombardia e il Piemonte.

Purtroppo il missus dominicus di Conte e Zingaretti, cioè il ministro per gli affari regio nali, Francesco Boccia, non se n’è accorto. Per paura del pericolo (sicuramente) maggiore costituito dal leghista Matteo Salvini dobbiamo tacere sulle sue gravi responsabiltà? Distingue frequenter, dicevano i cronisti latini.

Salvatore Sechi