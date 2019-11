Sardine e gattine

Ci sono periodi nella storia in cui la politica si rivolta ai partiti. Ma mai nella storia italiana, un movimento senza capi é riuscito a riempire le piazze. Anche il partito del vaffa, poi Cinque stelle, le piazze le riempiva, ma aveva un capo indiscusso, carismatico, televisivo, un attore comico che bucava utti i video. Oggi no. Siamo di fronte a un invisibile gruppetto di giovani che ha dalla sua due comun denominatori. Il primo é la ribellione al messaggio di Salvini che pareva non avere resistenza e sfondare qualsiasi barriera. Il secondo é la mancanza di un messaggio propositivo, che non sia un urlo di protesta verso la filosofia imperante del sovranismo anti europeo e dell’immigrazione concepita come pericolo.

Queste due caratteristiche sono la novità assoluta di questo movimento che fa del numero, cioè della presenza nelle piazze emiliano-romagnole e ormai anche italiane, la sua unica arma. E tutto questo può essere reso operante senza l’appoggio di alcun partito politico. Anzi qualsiasi partito politico ne svuoterebbe subito l’efficacia e ne sminuirebbe le adesioni. Questo deve aver capito bene il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini, il quale non solo non desidera alcun rappresentante del suo partito nella campagna elettorale in Emilia-Romagna, ma giudica perfino dannoso che il Pd gli tiri la volata.

Il carattere non anti politico, ma extra partitico di questo movimento é la sua forza, che diviene più consistente quanto più vaghe e indefinite sono le propensioni politiche ed elettorali dei suoi aderenti. Anzi dei suoi partecipanti, perché delle sardine per ora si conosce praticamente solo il simbolo e neppure il suo significato che a ben pensarci allude solo alla molteplicità dei convenuti, stretti appunto come sardine. C’e stato un periodo in cui in Italia andavano di moda gli alberi e i fiori. L’Ulivo dopo la Quercia e il garofano, poi la Margherita. L’Italia sembrava un giardino. Oggi siamo ai pesci e agli animali domestici perché Salvini ha postato le gattine che si mangiano le sardine. Ci sarebbe da ridere se tutto questo non rappresentasse l’ennesima e la più scottante sconfitta del sistema politico inaugurato nel 1994. Quello che tagliava le radici storiche dei partiti, credendole superate. E inaugurava un sistema senza storia e identità. Dunque senza nessun grado di appartenenza. Al passato non si può tornare ma non penso che il bipolarismo del futuro sia quello tra gattine e sardine. Anche se, dati i precedenti, mi aspetto di tutto.