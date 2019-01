Sbanca il governo?

Da ridere o da piangere? Bene ha fatto il governo a salvare la Carige come bene han fatto Renzi e Gentiloni a salvare altre banche. Ma siamo impazziti? Mica si salvano i banchieri. Si salvano i risparmiatori. Se una banca fallisce chi ci rimette? La Germania, gli Stati Uniti, la Spagna, tutto il mondo é impegnato a salvare le proprie banche. L’Italia dovrebbe farle chiudere? Quello che stona è il commento di Di Maio che distingue tra il salvataggio di oggi e quello di ieri, avvenuti nello stesso modo e con le stesse leggi. L’ex ministro Padoan ha sottolineato che il nuovo decreto salva-Carige usa gli stessi strumenti del vecchio, il salva-risparmio del governo Gentiloni.

Chi ha paragonato i due decreti vi ha addirittura letto le stesse identiche parole nei capitoli 1 e 2 e nei 20-22-23. Un vero copia e incolla. Non ci sarebbe nulla di male sennonché Di Maio rilancia oggi su facebook un post per evidenziare come il decreto Gentiloni dava soldi alle banche e il nuovo invece li darà ai risparmiatori. Stupidaggini da seconda elementare. E’ evidente che un salvataggio di una banca, per immediata conseguenza, salva i risparmi, visto che il decreto salva Carige, come quello salva-risparmio, stanzia soldi attraverso garanzie finalizzate al salvataggio di un istituto bancario. Semmai rispetto al salvataggio delle banche venete e di Mps cambiano le cifre. Si trattava di tre banche e qui si tratta di una banca sola.

Intanto i duellanti al governo non cedono sui migranti e sembra su questo si profili un dissidio insanabile. Conte ha manifestato l’intenzione di portare i migranti della Sea watch in Italia con l’aereo mentre Salvini ha ribadito che i porti sono chiusi. Ma gli aeroporti no? Intanto il primo ministro maltese Muscat ha annunciato la soluzione del problema con uno sbarco nell’isola che é già avvenuto e poi con una successiva suddivisione dei poveretti in Europa, compresa l’Italia, che comprende anche altri migranti già sull’isola. Sia ben chiaro. Non é solo l’Italia che deve sentirsi chiamata in causa da questo SOS umanitario che é stato lanciato da un’imbarcazione con 49 esseri umani da due settimane a bordo nelle acque territoriali maltesi, raccolti da due Ong tedesche. Ma se tutti i paesi europei e la stessa Malta avessero fatto propria la posizione di Salvini costoro sarebbero stati condannati a restare molto a lungo, forse per sempre, su un’imbarcazione in mare. Possibile? E ovviamente tutti coloro che la pensano come Salvini avrebbero la coscienza pulita.

I duellanti litigano ormai su tutto e mentre la Lega minaccia di non votare la legge sul reddito di cittadinanza, perché non tutelerebbe i disabili, i Cinque stelle minacciano ritorsioni in vista della legge sulla legittima difesa. E’ iniziata la campagna elettorale per le elezioni europee e non a caso le collocazioni a Strasburgo dei due partiti di governo sono antitetiche. Ci aspettiamo di tutto da qui a maggio. E poi? E poi é buio pesto, perché in questa legislatura l’unica ipotesi esplorabile è un governo tra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e un corposo numero di Cinque stelle dissidenti. Dipenderà dal numero di costoro. Un governo a presidenza Salvini, pare. Il leader leghista lo sa e non gli dispiace se vede la corda che lo lega a Di Maio logorarsi ogni giorno di più. Se il banco sbanca ecco un nuovo banco in costruzione, alla faccia di un Pd ormai in fase terminale.