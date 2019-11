Scene da un Matrimonio inaugura stagione Teatro Eliseo

La stagione teatrale del Teatro Eliseo si apre con Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, ispirato al film omonimo scritto e diretto dal famoso scrittore, drammaturgo e regista svedese. Inizialmente girato per la televisione, in sei episodi della durata complessiva di trecento minuti, il film uscì al cinema nel 1973 in una versione di 167 minuti, consentendo al vasto pubblico dell’epoca di verificare come il dizionario delle gioie e delle difficoltà della vita coniugale finisse con l’utilizzare termini comuni a tutte le latitudini.

Nell’opera in due atti in scena all’Eliseo, ci ritroviamo trasportati nella Roma degli anni Sessanta, in un bell’appartamento dei Parioli, dove i due protagonisti – Milenka e Giovanni – vivono una vita matrimoniale apparentemente felice ma che subisce il peso della routine.

Lui assistente professore universitario sovrappeso di 42 anni, lei bellissima architetto di 35 anni, vivono nella accogliente casa che la madre di lui ha lasciato in eredità. Si potrebbe dire che non manca nulla. Eppure il lavoro compulsivo nasconde nodi irrisolti che con il tempo si riveleranno fatali per la coppia. La mancanza di un figlio dovuto anche al disaccordo se volerne uno, la voglia di crescere professionalmente di lui, una vita intima coniugale non proprio appagante a causa di lei saranno gli ingredienti del fallimento. La coppia finisce con l’esplodere in seguito alla decisione di lui di abbandonare la moglie per una studentessa. Giovanni però si rivela come una persona estremamente fragile, vittima delle proprie pulsioni e di un perbenismo fino a quel momento autoimposto. Chi in definitiva riesce ad avere una tenuta più a lungo termine, nonostante l’ansia, le suppliche e gli incubi, finisce con l’essere Milenka nei confronti della quale l’ormai ex marito vorrebbe continuare a mantenere una forma assurda di possesso non concedendole il divorzio, geloso dei rapporti con altri uomini da lei a sua volta instaurati. Anche lei appare comunque ondivaga e, dopo alcuni tormentati anni, un nuovo equilibrio sarà trovato.

Lo spettacolo in scena all’Eliseo non prevede il sipario, sostituito da spezzoni di film in bianco e nero della Roma anni Sessanta proiettati sulle pareti. Sul palco troviamo l’allestimento e l’arredamento tipico di quegli anni. La vicenda si svolge prevalentemente nella casa ai Parioli e nello scarno ufficio di lui. Gli spettatori si ritrovano da subito immersi in un contesto effettivamente familiare, con la cucina in cui ci si ritrova per il caffè mattutino ed il salotto dove si beve un cognac dopo la serata trascorsa in teatro. Le musiche fanno da sottofondo nei passaggi più salienti e le luci riflettono gli ambienti, ora caldi ed accoglienti, ora freddi ed asettici.

I due protagonisti – Julia Vysotskaya nei panni di Milenka e Federico Vanni in quelli di Giovanni – sono ben assortiti ed interpretano in maniera molto efficace i propri personaggi. Lei bellissima, statuaria, Lui troppo italiano, simpatico ma indeciso sul suo futuro. La recitazione risulta scorrevole, felice il mix tra l’italiano con accenti russi da parte di lei e l’italiano calmo e forbito di Giovanni. Simpatica ed apportatrice di dinamismo la trovata di far cambiare d’abito i protagonisti praticamente sulla scena, passando dal pigiama al vestito da sera ed ancora al pigiama.

Un allestimento in cui il regista Andrei Konchalovsky, alla seconda regia italiana, ha dato prova di saper conferire agli attori una spinta emotiva ed una vivacità nei dialoghi non comune; può del resto vantare un ricco curriculum, nato a Mosca nel 1937 in una famiglia aristocratica dalle consolidate tradizioni artistiche ad Hollywood ha girato film interpretati da Kurt Russel, Isabella Rossellini, Sylvester Stallone, Nastassja Kinski.

Scene da un matrimonio sarà all’Eliseo fino al 17 novembre. Ottimo successo di pubblico alla prima, con la presenza di numerosi volti noti dello spettacolo e delle istituzioni. Da segnalare prima dell’inizio dello spettacolo l’appello di Luca Barbareschi rivolto alla comunità dei presenti di sensibilizzare, per quanto nelle possibilità di ciascuno, il Comune di Roma a riaprire le relazioni con l’Eliseo.

Al. Sia.