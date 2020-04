Scienza e cucina a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi

Con l’Unità d’Italia arrivò il momento di mettere assieme tutte le tradizioni culinarie sparse nella penisola in un’unica grande tavola. Un convivio ideale dove fossero presenti idee e saperi gastronomici di ogni angolo del Paese. Ciò fu possibile grazie a Pellegrino Artusi e al suo libro “La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”. Quest’anno, ricorrono i duecento anni dalla nascita dello scrittore, che avvenne il 4 agosto 1820 a Forlimpopoli, in Romagna.

La prima edizione del libro fu stampata nel 1891 nella tipografia fiorentina “L’Arte della Stampa” di Salvadore Landi. Le spese di pubblicazione furono sostenute dall’Artusi, in quanto non trovò la disponibilità di nessun editore. All’inizio la critica non fu particolarmente generosa, tuttavia, pian piano, l’opera conquistò popolarità, tanto che fu ristampata più volte, riscuotendo sempre lusinghieri risultati. Come mai Pellegrino Artusi pubblicò il tomo a Firenze e non nella natia Romagna? Anni prima si era trasferito in riva all’Arno per questioni di lavoro, avendo rilevato un’attività adibita al commercio della seta. La stabilità economica gli permise di coltivare le sue passioni, in modo particolare, i viaggi e la gastronomia. Visitò parecchie città italiane, compreso ristoranti e trattorie, prendendo appunti su come venivano preparate le specialità culinarie del luogo. In effetti, la sua era la classica passione del gourmet, in pratica, assaggiare e annotare l’esperienza gustativa.

Visto che durante le sue trasferte aveva raccolto parecchio materiale, Artusi pensò di realizzare un ricettario per le famiglie, e in poco tempo concretizzò l’intento. Il libro evidenziava dettagli importanti, anzitutto l’economia domestica, l’utilizzo dei prodotti stagionali e numerose ricette, che erano state sperimentate dai cuochi al suo servizio. Oltre alle istruzioni per cucinare, talvolta servendosi di aneddoti e citazioni, l’autore incluse suggerimenti per la conservazione dei cibi, unitamente a consigli di buon gusto e dietetica. Il lavoro, da subito, si presentava come un compendio di novità, anche sotto il profilo letterario-comunicativo. Altro aspetto sottolineato era l’importanza dell’igiene nella lavorazione dei cibi. Questo fu un’anteprima della ristorazione moderna, che fonda le sue radici sulla pulizia accurata dei servizi di cucina. A ogni modo, senza clamori, era nato il primo ricettario dedicato alla cucina casalinga, perché, sino ad allora, i libri gastronomici erano volutamente indirizzati all’attività professionale. Nel trattato Pellegrino Artusi volle utilizzare un italiano di facile comprensione, evitando toni leziosi o troppo forbiti. Lo scopo era quello di farsi capire da tutti, di raggiungere il grande pubblico e non solo le persone erudite. Come anticipato, col tempo ci furono più ristampe, ben quindici fino alla scomparsa dello scrittore.

Malgrado ciò, la piaga dell’analfabetismo che a fine ‘800 era tra le più alte in Europa, le ristrettezze economiche e i limiti dell’informazione non permisero al volume di fare capolino in ogni casa italiana, ma soprattutto in quelle delle famiglie benestanti. In quegli anni non tutti potevano acquistare con nonchalance libri, scritti e opere letterarie. “La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene” fu comunque un trionfo e, con il passare degli anni, prestigio e fama crebbero ancora di più, tanto che il manuale annovera centoundici edizioni e tuttora resta un eloquente punto di riferimento. Pellegrino Artusi morì a Firenze il 30 marzo del 1911 a novantuno anni, un’età invidiabile persino ai giorni nostri. L’Italia dovette così dire addio a un grande letterato, ciononostante il suo sogno di una gastronomia “per tutti” ha senz’altro lasciato il segno. Se al giorno d’oggi si argomenta in modo disinvolto di cibo, cucina e materie affini pur non essendo chef o gastronomi è anche merito del libro “La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”.



Stefano Buso