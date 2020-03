Coronavirus. L’emergenza sanitaria, tutta sulle spalle di medici, infermieri, volontari e operatori sanitari che non finiremo MAI di ringraziare (mi riferisco a quelli in prima linea, non ai pochi furbi che sono in malattia da settimane), supportati dalle forze dell’ordine e da cittadini diligenti che seguono direttive e protocolli sanitari, standosene barricati in casa, come previsto si sta trasformando in emergenza economica. Le scene in Sicilia con assalto ai supermercati o la disperazione di quella Mamma barese che chiede 50€ davanti ad una Banca, sono drammatiche. Non è accettabile che chi oggi ha responsabilità di Governo – Ministro o Sottosegretario che sia – rilasci interviste come se stesse parlando di un universo parallelo, a lui/lei sconosciuto.

Bene il decreto #CuraItalia, ma dopo gli annunci roboanti e le dirette Social ad oggi mancano le circolari per erogare quei fondi a lavoratori e imprese.

Non possiamo più aspettare. È URGENTE ridurre al minimo il costo delle utenze (Luce Gas su tutte); estendere bonus affitto a tutti coloro che si trovano in condizione di difficoltà; bloccare rate di prestiti e mutui per che non ha busta paga; aumentare bonus 600€ allargando la platea dei beneficiari.

Non c è più tempo.

Serve coraggio.

La gente ha fame.

Scipione Roma

Direzione Nazionale PSI