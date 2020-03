“Le minacce subìte dall’amico Flavio Stasi sono un fatto grave, da non sottovalutare. Chiediamo al Prefetto di Cosenza, a tutte le forze politiche e democratiche della Provincia di non lasciare solo il primo cittadino della città Jonica, la cui azione politico-amministrativa, di netta rottura con il passato, evidentemente non piace a chi era abituato a vedere la pubblica amministrazione come una gallina dalle uova d’oro. A Flavio Stasi giunga il sostegno e la solidarietà dei socialisti del basso jonio cosentino”.

Lo ha dichiarato in una nota Scipione Roma, membro della direzione nazionale del PSI, riferendosi alle minacce subite dal sindaco di Corigliano, Rossano Flavio Stasi.