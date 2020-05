Minacciata di morte e insultata sessualmente per aver condiviso un articolo di cronaca legato allo sfruttamento della manodopera straniera a Latina.

I fatti: Rossella Pera, capogruppo Socialista in Consiglio Comunale a Fino Mornasco (CO), insegnante, giornalista e membro della Direzione Nazionale PSI, da sempre in prima linea nella lotta contro criminalità e sfruttamento, ha condiviso un link su Facebook in cui appunto si riportava un fatto di cronaca con l’arresto di due datori di lavoro che avevano picchiato e minacciato un lavoratore extracomunitario per il solo fatto di aver chiesto una mascherina per proteggersi dal Covid.

Il GIP convalida l’arresto proposto dalla Procura, con questa motivazione: scoperto “un sistematico sfruttamento economico, con condizioni di lavoro difformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e sanitaria”.

Un semplice gesto di solidarietà fatto sui social, ha scatenato contro di lei le ire di troll, vigliacchi e criminali da tastiera.

Purtroppo non si tratta di comportamenti o gesto isolati. I gestori dei social network dovrebbero intensificare i controlli e verificare meglio i profili dei vari account, spesso falsi.

Anche la sponsorizzazione delle varie pagine pubbliche andrebbe rivista. Non è più tollerabile un bombardamento mediatico di fake news, messaggi di odio e violenza etnica, anche da parte di movimenti e partiti politici.

In attesa di sapere se la nostra cara compagna intenda sporgere denuncia e convinti della bontà delle sue battaglie, alla nostra Ross – per ora – un forte abbraccio. E Avanti! Le donne Socialiste non si lasciano certo intimorire da qualche odiatore seriale.

Scipione Roma

Resp. Nazionale Social PSI