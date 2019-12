Scontri in India, violenta risposta delle forze dell’ordine

Dopo la sua seconda rielezione il Premier Narendra Modi del partito nazionalista hindu Bharatiya Janata aveva promesso di portare l’India ad una fase di rilancio economico e di pacificazione nazionale. In realtà quello che è accaduto negli ultimi dieci giorni fa piuttosto pensare a una situazione di grande tensione interna e quasi di preannuncio di possibile guerra civile. Tutto è successo dopo che il Parlamento indiano su proposta del Ministro dell’Interno Amit Shah ha approvato la cosiddetta legge sulla cittadinanza, una normativa a tutela delle persone non islamiche espulse dagli Stati vicini Pakistan Afghanistan e Bangladesh permettendo loro di acquisire la cittadinanza indiana ma che discrimina le Comunità musulmane perseguitate che hanno trovato rifugio in India dal Pakistan e dalla Birmania non concedendo loro gli stessi diritti.

E in questo il sospetto che il Premier Modi abbia forzato questo provvedimento discriminatorio per rafforzare la religione induista nei confronti di quella musulmana con intenti personalistici derivati dalla sua riconosciuta appartenenza in passato nel Rss, il gruppo paramilitare ultranazionalista indù, è molto forte. Le proteste sono scoppiare nelle piazze delle principali città e nelle università e in modo molto violento. Come violente sono state le risposte delle forze dell’ordine. Secondo dati governativi i morti sono stati una dozzina, centinaia i feriti e oltre 1200 gli arrestati. Ma altra fonti parlano di dati molto più pesanti e preoccupanti con dei raid di inusitata violenza della polizia nelle università e a Nuova Delhi.

Inoltre su pressione del Governo internet e altri mezzi di comunicazione sono stati bloccati con i gestori che sono stati accusati di connivenza con le indicazioni dell’ esecutivo. Un situazione che non accenna a migliorare e che può preludere a una guerra civile in un Paese in forte crescita economica. Nonostante un leggero rallentamento negli ultimi tre anni, infatti l’India è diventata ormai la decima potenza economica mondiale grazie alle due enormi risorse naturali, la presenza di carbone e di minerali molto richiesti, il suo patrimonio agricolo ma anche per il basso costo della manodopera che ha attirato molte realtà produttive. Un mercato in continua espansione con forti indici di sviluppo che invoglia gli investitori. Ma rimangono enormi i problemi di alcune zone di notevole povertà e sottosviluppo. Inoltre nel grande territorio indiano si trovano a convivere molte religioni.

E l’azione portata avanti da Modi per favorire la religione induista a danno della musulmana ha spezzato un prezioso equilibrio portando il Paese alla situazione pericolosa di questi giorni, a vittime e tensioni di natura etnica e religiosa , a un contesto caotico che può dare ripercussioni negative non solo sul piano interno ma anche internazionale.

Alessandro Perelli