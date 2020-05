Scritture e visioni – Testi inediti di autori contemporanei

Questa settimana per “scritture e visioni” è la volta di Claudio Lagomarsini, che ha esordito in volume a gennaio con lo splendido “Ai sopravvissuti spareremo ancora” (Fazi editore). Il romanzo è la fotografia della provincia italiana dei primi anni Duemila (ma a ben vedere potremmo essere nel secondo dopoguerra o in prossimità di questi asfittici giorni); un affresco particolareggiato delle crude dinamiche che muovono gli esseri umani, perché in fondo aveva ragione Stendhal ne “Il rosso e il nero”: l’opinione pubblica e il pensiero umano sono gli stessi negli Stati Uniti così come nel più infimo villaggio di campagna. Un romanzo in cui sappiamo fin dall’inizio che vi è una morte certa durante l’estate del 2002 e, attraverso la lettura di alcuni quaderni ritrovati, scopriamo le ipocrisie e la limitatezza dell’uomo. Più che un giallo un affresco di costume che ricorda la tensione melodrammatica del cinema di Douglas Sirk o le rigide convenzioni presenti nei film di Doris Day.

Nel racconto inedito che Lagomarsini offre al nostro giornale, la protagonista è una sorella, una mistica 3.0, che scopre per caso nella passione per il fitness uno strumento di adorazione verso Dio. Se tra Cinque e Seicento le sante si immolavano in estasi annullando il corpo, palesando così l’urgenza erotica dell’atto, nel racconto accade l’esatto contrario: tramite la perfezione del corpo, tramite la consapevolezza necessaria del terreno si può ritrovare uno scopo e un contatto con Dio. Benvenuti nella contemporaneità.

Claudio Lagomarsini (Lucca, 1984) è ricercatore di Filologia romanza presso l’Università di Siena. Ha pubblicato diversi articoli accademici ed altri di approfondimento su “Le parole e le cose”, “minima&moralia”, “Il Post”. Suoi racconti sono apparsi su “Nuovi argomenti”, “Colla”. “Ai sopravvissuti spareremo ancora” (Fazi, 2020) è il suo primo romanzo.

ESERCIZIO SPIRITUALE

Nessuno si aspettava che padre Urbano – un uomo vigoroso, spesso, braccia solide da curato di campagna, nemmeno settant’anni – morisse all’improvviso nella notte di Pentecoste. L’infarto lo aveva colto in treno, spietato, mentre Urbano tornava da un viaggio di preghiera. Solo più tardi si seppe che soffriva di un’insufficienza mitralica. Il suo medico la descrisse come «severa». Lo sforzo del viaggio, disse, gli era stato fatale.

La settimana successiva vennero convocate due suore dal convento di N. Fu chiesto loro di usare la discrezione opportuna – cioè quella solita: massima – mentre si occupavano di sistemare la stanza di padre Urbano. Dovevano rifare il letto, pulire il pavimento e raccogliere i suoi effetti personali. Dal convento di N. mandarono una suora più anziana, Eulalia, insieme a Camilla, una giovane entrata nell’ordine da poco meno di tre anni.

− Padre Urbano, padre Urbano… – borbottò Eulalia rifacendo il letto. Camilla non osò chiedere. Si limitò a sospettare che la consorella avesse trovato qualcosa di sconveniente, forse una macchia.

Mentre l’anziana si concentrava sulle lenzuola e la biancheria, che richiedevano il tatto di una lunga esperienza, Camilla cominciò a sistemare in uno scatolone gli effetti personali di padre Urbano, per lo più volumi devoti e cd, insieme a musicassette e vinili. Il padre – scoprì la giovane studiando quegli oggetti – faceva parte dei Fratres humiles, un ensemble che, a giudicare dall’evoluzione della discografia, era specializzato in laude umbre trecentesche.

Oltre ai dischi e agli spartiti, restavano pochi oggetti personali: un orologio da polso dal cinturino liso e le lancette ferme sulle undici e quaranta, una macchina fotografica a rullino, un portapenne a forma di istrice (infilate negli appositi buchi, le penne mimavano le spine).

I vestiti erano riposti in un armadio a muro. Si trattava di separare gli abiti religiosi, che potevano essere lavati e messi a disposizione dei confratelli, da quelli secolari, che suor Eulalia suggerì, cioè intimò con modi spicci, di mettere in un altro scatolone. Banale in apparenza, il compito si presentava alla giovane suora tutt’altro che semplice. − Questa? – chiese infatti mortificata, aprendo una camicia bianca.

− Tenere. – All’anziana bastava un’occhiata per riconoscere il genere di camicie che portano i preti. Qualche volta si era occupata lei stessa di andarle a comprare in stock da un fornitore convenzionato.

− E ques… questa? – Camilla lisciava una canotta azzurra in tessuto elastico.

– Quella no! –

Nella valigia che padre Urbano si era portato in viaggio, su una pila di magliette all’apparenza secolari, Camilla trovò una pettorina, dove un numero, il 1303, era sormontato dal logo di uno sponsor: uno scimpanzé sorridente e la scritta «Free your energy».

− Il padre faceva… sport?

− Sport?

– Correva? O forse faceva ciclismo?

– Ciclismo… Questa poi.

Senza insistere e sforzandosi di non sbuffare, Camilla si affrettò a riporre la pettorina nello scatolone dei vestiti. Tornò all’armadio per assicurarsi che non ci fosse rimasto nulla e frugando sul fondo trovò una coppia di oggetti identici: alla parte centrale, liscia e tubolare, erano fissate due escrescenze ruvide che si potevano svitare; scuotendole, si avvertiva come uno sciabordio. Camilla sapeva bene che cos’erano quegli oggetti, ma non riusciva a ricordarne il nome. Questo bastava a darle l’impressione di stringere tra le mani un attrezzo alieno.

Il nome le venne in mente di colpo, quando i tubi lisci dalle escrescenze ruvide, finalmente deposti nello scatolone, fecero imbarcare le pareti cartonate: «Manubri!». E il pensiero le scaturì così forte dalle meningi che le venne il timore di averlo gridato. L’altra suora, però, non si era accorta di niente. Stava sbattendo un tappetino fuori dalla finestra.

Vista da dietro suor Eulalia assomigliava a una grossa pera. O a un pupazzo; o a un pinguino. A Camilla, figlia di una pasticciera, tornò alla mente il nome di quel dolce francese costruito con due bignè sovrapposti: la religieuse. Erano almeno vent’anni che non ne mangiava uno.

Prima di cena Camilla si guardò nello specchio della sua cella. Era un piccolo rettangolo senza cornice, la sua unica funzione era quella di aiutare le suore ad aggiustarsi il soggolo e il velo. Ai piedi del letto, come animali sgattaiolati nella cella di Camilla, giacevano i due manubri. Ma se qualcuno le avesse chiesto com’erano finiti lì, la giovane suora non avrebbe saputo rispondere.

Cercando di inquadrarsi nello specchio, Camilla si guardò eseguire alcuni semplici esercizi. Il più istintivo, facilmente scimmiottato da chi come lei non aveva mai messo piede in una palestra, consisteva nel flettere gli avambracci verso le spalle per contrarre i bicipiti. Quindici ripetizioni. Sul momento Camilla non sentì niente.

Lo spossamento la sorprese più tardi, nel cenacolo, mentre sollevava una caraffa d’acqua. Il deltoide le cedette per un istante e, nel tentativo di aiutarla, una novizia, suor Agata, rovesciò l’olio sulla tovaglia bianca. Attirate dalla macchia, tre-quattro suore presero a tamponare il tessuto con fazzoletti di carta che, unti, si coloravano di giallo.

Come guizzavano le braccia sottili di Agata! E quant’erano pesanti, impacciate, le vogate delle suore anziane… Guardando la scena Camilla pensò – non ci aveva mai riflettuto in questi termini – che per la maggior parte delle sue consorelle l’ultima attività fisica di un qualche impegno risaliva ai giochi della prima infanzia. Qualcuna di loro aveva fatto il sabato fascista. Poi basta: decenni di completa inattività, mai una marcia a passo svelto, mai e poi mai una corsa. Il convento di N., oltretutto, sorgeva in pieno centro e non aveva spazio per l’orto. L’esercizio più rilevante che molte di loro avevano fatto negli ultimi cinquanta o sessant’anni era stato il bucato.

Dopo la prima settimana di manubri Camilla aggiunse agli esercizi della sera trenta piegamenti sulle gambe. La settimana successiva si informò su internet e addirittura stampò una tabella con alcuni esercizi da fare a corpo libero. Nella stanza aveva un panchetto per raggiungere lo scaffale alto di un mobile e iniziò a usarlo per allenare il fiato: nel giro di poco tempo arrivò a contare trecento ripetute.

Ora si sentiva meglio. Prima, da anni – da sempre – era stata annebbiata. La stasi le aveva tolto la vividezza. La sedentarietà aveva impoverito la sua preghiera.

Se avesse iniziato prima a fare gli esercizi, sarebbe mai entrata in convento? La domanda, viscosa e indefinita, non arrivò mai a questa precipitazione verbale. Si manifestava, piuttosto, come un’inquietudine. A livello razionale per Camilla non c’era contraddizione: tutto era lavoro. Un esercizio si nutriva dell’altro e nell’altro si rinforzava. Le ripetute degli addominali, ad esempio, erano scandite dalle cinque decine della corona, ogni decina preceduta dal suo mistero. La durata del plank si prestava bene al Salve Regina, gli squat al Pater, i jumping jack ad Ave e Gloria. Per i sollevamenti dei manubri l’ideale erano le litanie lauretane e il Credo.

Il corpo che Camilla non aveva mai saputo di possedere ora s’indolenziva, sudava e si tonificava.

Dove stava scritto che non poteva essere così? Perché le altre, gli altri, non si esercitavano come lei. Forse c’era un divieto nel Levitico. Camilla lo consultò; per sicurezza estese il controllo a Numeri e Deuteronomio. Nessun versetto dell’Antico Testamento proibiva di esercitarsi. E nel Nuovo ecco san Paolo: «Nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo!». Correte, correte anche voi. E ancora: «Ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l’aria». Corro, faccio pugilato.

Compulsando le epistole paoline, nelle quali cercava altre conferme, Camilla trovò anche un brano che sulle prime la sprofondò nello sconforto: «Esèrcitati nella pietà, perché l’esercizio fisico è utile a poco». Ci pensò molto. L’apostolo non dice che lo sport è proibito, soltanto che è utile a poco.

Ma allora perché lei sentiva che l’esercizio stava diventando tutto, e che senza il bicipite teso, l’addominale tonico, il gluteo sodo, anche la sua pietà perdeva vigore? Non era evidente che col ridursi ad abitare il corpo di una larva o col trasformarsi in una grossa pera si correva il rischio di diventare cattivi cristiani?

Erano passati quattro mesi dalla morte di padre Urbano e dall’inizio degli esercizi, quando Camilla si scoprì un accenno di solchi sull’addome. Il pensiero le volò subito al crocifisso. Inchiodato alla croce il Cristo è esausto, sofferente, morente, ma nessun artista ha mai potuto evitare di rimarcare, nel frangente più sublime della passione, anche il tono delle braccia, e l’ampiezza dei pettorali, e il vigore dei quadricipiti. Che piaccia o no, con o senza l’avvallo di san Paolo, il Cristo di Cimabue esibisce un reticolo addominale che farebbe invidia a un ginnasta.

Camilla ci meditò senza risparmiarsi. Giunse alla conclusione che l’esercizio fisico è utile a poco, forse, ma condannare il corpo all’inattività, ridurlo a un contenitore moscio, una vescica grassa per lo spirito, questo è diabolico.

Dei suoi rovelli parlò a lungo con Agata che, ancora stordita dalla sbornia mistica degli inizi, non era disposta a dar ragione all’amica, tantomeno ad abbracciare una prospettiva che a lei, pur senza saperlo argomentare, sembrava istintivamente eterodossa. Il discorso sugli addominali di Gesù le aveva fatte quasi litigare.

– Ne hai parlato in confessione?

– E con chi? Ma li hai visti che panze?

Camilla insisteva. Conosceva bene l’ostinazione del noviziato, una condizione alterata che non ammette interferenze, critiche o dubbi. Il rapimento delle novizie, risultava a Camilla, non era molto diverso dalla cotta che le adolescenti provano per i loro fidanzati nei primi mesi del nuovo amore: un sentimento bruciante, che esalta logora opprime. Solo con il tempo diventa stabile, più tiepido, a tratti noioso. Ma guai se i lineamenti di noia si allargano, diventano tratti spessi, pennellate intere che finiscono per annebbiare il sentimento.

Su questo erano d’accordo: suor Eulalia aveva finito con l’essere una sposa annoiata di Cristo.

Venne maggio. Era quasi passato un anno dalla morte di padre Urbano. Camilla, in segno di gratitudine (era quel frate sconosciuto che, morendo, le aveva indicato la strada), decise di fargli visita. Non lo avevano seppellito nel cimitero della chiesa, già saturo dalla metà del Novecento, ma in un’ala del cimitero comunale riservata ai membri del clero. Camilla scese dall’autobus, chiese informazioni all’ingresso e raggiunse finalmente la tomba di padre Urbano. Se l’era immaginato bello e barbuto. La piccola foto ovale incastonata nella lapide mostrava, invece, il volto di un uomo calvo, glabro e bianchiccio. Camilla fece una preghiera distratta e tornò alla fermata dell’autobus un po’ delusa dall’incontro.

Iniziò a piovere che era quasi arrivata alla pensilina. L’autobus non arrivava e lei si spostò per consultare la tabella degli orari. Lo sguardo le cadde sul cartellone pubblicitario che foderava una delle pareti interne della pensilina: «Rimini, il più grande evento Wellness e Fitness d’Italia». Alcune vignette mostravano sale gremite di gente in canotta e pantaloni aderenti, che saltavano, pedalavano, mulinavano. Tutti davanti a un istruttore imperlato di sudore che officiava il rito.

Camilla tornò a pensare a padre Urbano. Non solo le aveva mostrato la via: adesso la conduceva davanti al cartellone. In un istante confuso, tra estasi e delirio, Camilla pensò di vedere una missione. Ci sarebbe voluto tempo, e non sarebbe stato facile, e forse alla fine sarebbe stata costretta a uscire dall’ordine; ma il compito a cui era chiamata consisteva – ecco le parole! – nel celebrare la rinnovata comunione in Cristo del corpo e dello spirito.

L’avrebbero dileggiata e insultata. Qualcuno l’avrebbe chiamata Suor Fitness. E lungo il percorso si sarebbe dovuta sporcare le mani, era chiaro: forse sarebbe stato inevitabile partecipare a qualche programma televisivo, e infine scontrarsi con tutti i ranghi del clero.

Quella sera stessa, approfittando dell’unico, obsoleto computer disponibile in convento, si iscrisse alla Fiera del Fitness. Mancavano solo due settimane, che furono dedicate ad allenamenti intensi. Sarebbe stato troppo umiliante esserci per poi farsi trovare impreparata dai secolari.

Per andare alla fiera Camilla ottenne dalla madre superiora un permesso, che sul registro fu motivato come viaggio di preghiera. Sui dettagli Camilla si concesse più di una reticenza. A Rimini, disse, c’era un santuario dove le sarebbe piaciuto ritirarsi per qualche giorno a praticare i suoi esercizi spirituali.

Solo con Agata si confessò. Il viaggio sarebbe stato il primo passo di un lungo cammino. L’amica non capì o non volle capire; addirittura minacciò di denunciarla alla madre superiora.

A Camilla servirono un pomeriggio intero e parte della sera per calmarla. Agata era terrorizzata: la sua ebbrezza di novizia era niente in confronto all’energia matura che emanava da Camilla: una forza travolgente e violenta se paragonata alle fioche, sparute, opache manifestazioni di spirito che potevano venire da una suor Eulalia o da un’altra qualunque delle vecchie, grassocce consorelle.

All’alba del primo giugno Camilla viaggiava su un pullman diretto a Rimini. Alle dieci fece il suo ingresso nel palazzetto. Negli occhi della receptionist a cui consegnò la ricevuta della prenotazione, Camilla vide per la prima volta lo sguardo rimescolato di sbigottimento, imbarazzo e sconcerto che, ne era consapevole, avrebbe incrociato molte altre volte.

− Gli spogliatoi, comunque, sono da quella parte, − disse la ragazza, indicandole una porta nell’angolo. Proprio come lo sguardo perplesso della ragazza, anche il «comunque» fece arrabbiare e sorridere Camilla.

− Io resto così, se posso.

− Ah. E la pettorina la vuol mettere sul… sulla…

− La metto qui, sotto al soggolo.

La ragazza trattenne una smorfia e allungò a suor Camilla il quadratino adesivo. Era ancora presto e le toccò il numero 0091. Sulla carta era stampata la foto dello scimpanzé sorridente, a cui Camilla sorrise di rimando. «Free your energy», sussurrò.

Andrea Breda Minello