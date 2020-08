Scritture e visioni, testi inediti di autori contemporanei

Tommaso Di Dio, una delle figure poetiche più interessanti delle ultime generazioni, ha pubblicato per Interlinea, nella collana “Lyra giovani” diretta da Franco Buffoni, il suo ultimo libro: “Verso le stelle glaciali”. Un lavoro maturo, consapevole, che si muove pienamente all’interno della contemporaneità e che del nostro tempo ci indica una chiave di lettura data dall’accettazione di una

dispersione, come se la dimensione siderale, lontana, a cui noi tutti puntiamo, fosse l’unica possibile: una tensione verso ciò che non è, catturando particelle, scarti del reale effimero. Su questo splendido libro, che a ogni lettura svela piani interpretativi differenti anche grazie alla struttura del testo stesso, ci si promette di tornare.

Di Dio ci regala in questa occasione un testo inedito che continua la riflessione, il sentiero e il

ritorno intrapresi (come il poeta scrive all’interno delle “Stelle”): la centralità della Parola funge da

cardine ma se scritta o pronunziata decodifica la funzione dell’Io (“ci ostiniamo a scrivere io / che è

solo un buco”) e lo traghetta verso una spersonalizzazione dello stesso e svela la condizione ultima

delle cose. A rimanere è “la solidità del sole”, ciò che non può essere negato o confutato: la materia.

E allora, superando il Novecento montaliano, attraverso il gesto affermativo di un noi come moto

ontologico si cattura la nostra transitorietà e si dichiara l’autonomia vitale della cosa al di là del

mondo percepito.

Tommaso Di Dio (1982), vive e lavora a Milano. È autore di alcuni libri di poesia fra cui Favole,

Transeuropa, 2009 (con la prefazione di Mario Benedetti) e Tua e di tutti, Lietocolle

Pordenonelegge, 2014 (tradotto in francese da Joëlle Gardes per Recours au poème éditeurs). È

giurato dei premi Franco Fortini e Premio Pordenonelegge Poesia. Insieme a Florinda Cambria e

Carlo Sini, è membro del comitato scientifico del laboratorio di filosofia e cultura Mechrí ed è tra i

fondatori della rivista di poesia e arte Ultima. Nei primi mesi del 2020 è uscito il suo nuovo libro di

poesie per l’editore Interlinea: Verso le stelle glaciali.

*

C’è una grande calma

intorno alla parola degli uomini. Montagne

cunicoli; metropolitane

scuole ponti. E poi la gravitante

armatura metallica

da un calcestruzzo in frana. Tutto questo

è già silenzio

mondo svuotato. Eppure dire così

non ci basta. Siamo di più, vogliamo

l’illusione di continuare.

Parlare a qualcuno. Amare qualcuno.

Dire fare sopprimere.

Ma guarda

la solidità del sole, adesso, sul vetro. La sua materia

esatta e sbalordita. C’è

questo essere qui che non è

parola degli uomini; e non nato non può

morire mai.

(inedito 2019)