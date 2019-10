Scrive Adalberto Andreani: ricordare l’articolo 1 della Costituzione

Gentile Direttore,

Sarà forse utile ricordare a Salvini, ed a chi lo segue politicamente, il dettato dell’articolo n.1 della nostra Costituzione..e che cioè l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Se ci ispiriamo agli Stati Uniti, ricordiamoci, perché furono importati i “neri” in America, e perché poi ci fu la guerra civile U.S.A. Necessita che negli ambienti leghisti e della DX, si studi un po’ più..soprattutto la storia maestra di vita. I neri furono la forza lavoro del ricco sud, nelle piantagioni di cotone e rafforzarono le truppe del famoso generale Grant. Nella storia, del maggior paese americano, sono stati utilizzati nel lavoro duro, negli sports come l’atletica e la boxe determinando vittorie e successi USA. Dunque padani o non padani, noi Italiani non sappiamo valorizzare nemmeno questa forza lavoro, che Dio ci invia come la manna.

I possenti giovani che sbarcano sulle nostre coste Italiane, potrebbero essere messi alla prova, con una sorta di istituto giuridico analogo a quello che si comincia ad usare nei nostri Tribunali. Diamo loro vitto e alloggio decoroso e per 5 anni li valorizziamo con lavori per lo stato d’Italia. Poi alla fine dei 5 anni di lavoro gratuito, se meritano restano ed in caso contrario se ne tornano a casa. I francesi nel calcio hanno vinto i mondiali, che quasi mai vincevano prima con i francesi di “razza bianca”, grazie ai “neri”importati. Noi Italiani ed europei, vinciamo, in Europa, utilizzandoli in sintonia alla ns Costituzione Democratica e Repubblicana.

Adalberto Andreani

Rieti