Ai tempi della “primavera araba”, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, l’Algeria era stata contrassegnata da sporadiche manifestazioni di protesta che non avevano portato a nessun cambiamento. Il quadro politico e istituzionale uscito dalla guerra d’indipendenza dalla Francia aveva tenuto e vi era stato un riconoscimento popolare verso i partiti fautori della rivoluzione e gli islamici moderati che erano al Governo. Il Presidente Abdelaziz Bouteflika, al suo quarto mandato, pur già malato, non aveva avuto problemi per la riconferma. La situazione oggi appare completamente diversa e non può essere oggetto di sottovalutazione dai fautori dello status quo. Le manifestazioni che in stanno ripetendo in questi giorni in varie città dopo la notizia della ricandidatura al quinto mandato dell’anziano e malato Presidente, pur pacifiche sostanzialmente, sono il segna le di un malessere tra i giovani, la società civile e la popolazione algerina, che la potente casta dei militari, favorevoli alla ricandidatura, non riesce a nascondere-. Le elezioni del prossimo 18 aprile sono molto vicine e l’instabilità evidente degli ultimi giorni, rende le democrazie europee, soprattutto la Francia ma anche Italia e Spagna, molto preoccupate di cosa possa accadere in questo stato fondamentale nell’area mediterranea e per la politica del “vicinato europeo”. -Il calo del prezzo del petrolio ha aggravato la crisi economica e la disoccupazione ed inoltre l immobilismo che permane nella repubblica popolare algerina a livello di riforme democratiche rende ancora più elevato il malcontento, sul quale, tra l’altro, si innestano pericolosi episodi di fondamentalismo. In questa situazione si assiste al progressivo interesse della Cina di aprirsi nuovi mercati con massicci investimenti. Se poi aggiungiamo il problema delle migrazioni che investe soprattutto i Paesi europei della Costa mediterranea si può capire come quanto sta succedendo nelle ultime settimane a Algeri e nelle principali città algerine venga seguito con molta attenzione dall’Europa. Il timore è che la risposta dell’establishment a questo stato di cose sia solo l’immobilismo e la difesa dell’esistente. Questo quando nella vicina Tunisia si prosegue sulla strada delle riforme e ci si è dotati di uno strumento costituzionale nuovo e in linea sul piano dei diritti civili con quello delle democrazie occidentali. L’Algeria deve scegliere se rischiare di cadere in una situazione caotica come quella libica o inserirsi in una dinamica di rinnovamento e di avvicinamento all’Europa. Questo dovranno dirci il nuovo Presidente e le elezioni del 18 aprile.

Alessandro Perelli