Vorrei esprimere la profonda contrarietà e il profondo sdegno per la pubblicazione su Avanti – con la speranza che anche i lettori possano sapere-in occasione del 40 anniversario della strage di Ustica di uno scritto anche ampio che ripete – sempre uguali negli anni – le tesi fasciste sul 2 agosto e poi anche su Ustica.

Penso che un anniversario debba essere sempre ricordato con rispetto, segnalo il messaggio del Presidente della Repubblica e quindi è una scelta – ripeto scelta – inaccettabile dare spazio a meschine falsità di stampo fascista. Il come ricordare è una scelta e questa scelta è stata vergognosamente sbagliata, soprattutto da chi dirige un giornale glorioso e con tanta storia. Per una tradizione socialista un contributo fascista è sempre fascista. bisogna che chi dirige si prenda le responsabilità della qualità dell’informazione, non si può parlare di informazione, di contributi : il testo pubblicato è la riproposizione puntuale delle tesi fasciste, è un attacco alle sentenze della Magistratura.

Non si può affermare che fare informazione sia un ping pong tra tesi, è comunque una scelta di indirizzo e di opportunità. Mi permetto lettore per un giorno, socialista ancora.



Andrea Benetti