L’improvvisa emergenza, ha portato ad una profonda trasformazione del mondo del lavoro e dei rapporti di lavoro.

L’arrivo inaspettato del Covid, ha rivelato la forza di professioni che avevamo considerato obsolete: infermieri, operatori sanitari, trasportatori, postini, agricoltori, allevatori e cassieri, sono alcune delle professioni essenziali che stanno mantenendo viva l’economia nella fase di lockdown.

In tutti i settori, in tutte le professioni e ad ogni livello, siamo stati costretti (nostro malgrado), ad esercitare fortemente alcune competenze soft: l’adattabilità e la flessibilità sono state fondamentali, la gestione della complessità in situazioni di incertezza, per non parlare dell’attitudine strategica alla “crisis management”.

Abbiamo capito (forse troppo in ritardo), quanto sia necessaria la formazione continua per sviluppare nuove competenze: ci sono ormai professioni sempre più complesse che richiedono competenze multiple.

Siamo stati investiti come uno “tsunami”, dal lavoro agile: nuovo modo di lavorare, modi diversi di essere valutato, relazione diversa con i nostri superiori, formule di controllo adattate a nuovi modelli di attività progettuale, con un confine labile tra lavoro e vita personale. È cambiata improvvisamente, la modalità di valutazione delle prestazioni e dell’efficacia lavorativa: con la difficoltà di avere modelli di remunerazione ancora troppo poco ancorati al risultato.

Andrea Zirilli