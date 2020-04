Tutti dicono che dopo l’esperienza del Covid19 nulla sarà più come prima. Forse sarà così ma bisogna capire in che senso questo accadrà. Una prospettiva ottimistica è che l’Italia cambierà in meglio in seguito a una presa di coscienza ambientale da parte degli italiani foriera di una conversione nel comportamento pubblico e privato, insomma una vera metanoia nei costumi sociali e politici dopo tanti anni di eccessi a tutti i livelli e di maleducazione nei rapporti interpersonali che ci farà diventare tutti svizzeri.

L’altra prospettiva più pessimistica è che invece gli iniziali buoni propositi dettati dalla paura del virus cederanno il posto prima o poi alle solite pratiche sciagurate connaturate con l’italica mentalità che tanti guasti ha provocato da almeno cinquant’anni al paese.

L’ipotesi più attendibile è che nessuna delle due prospettive si verificherà e che nel prossimo futuro avremo metà metanoia e metà noia secondo la secolare pratica del compromesso tipica del paese dei gattopardi nella sua versione post-moderna e altamente tecnologizzata.

Angelo Moscariello