Stimato Direttore Mauro Del Bue,

Abbiamo ascoltato con interesse la recente dichiarazione politica del Primo Ministro Giuseppe Conte, in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto.

Premesso che la realizzazione di questa grande opera ha suscitato nel tempo, in tutte le forze politiche polemiche infinite tra fautori e denigratori, non ci si è resi conto che nel frattempo, la ritardata realizzazione dell’opera ha provocato e provoca tuttora danni irreversibili all’intera economia meridionale e nazionale.

Nel 1990 sullo Stretto di Messina transitavano giornalmente con le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato: 1200 carri ferroviari, migliaia di passeggeri pendolari e continentali, nonché centinaia di veicoli gommati.

In atto sullo Stretto di Messina, dalle attuali invasature del porto principale, non transitano più carri merci ferroviari né veicoli gommati, sono state mantenute solo quattro coppie di treni continentali, con delle limitazioni per i viaggiatori. Inoltre la precarietà di mezzi di trasporto navali veloci ha ridotto sensibilmente i viaggiatori pendolari tra le due città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, rendendo difficile, tra l’altro, il raggiungimento dell’unico aeroporto compreso nel raggio di 100 km.

L’ulteriore impoverimento economico determinatosi principalmente tra le due regioni della Sicilia e della Calabria ha provocato nel tempo, in tutto il meridione e non solo, l’emigrazione verso il nord dell’italia e delle nazioni europee di migliaia di professionisti, di giovani studenti , di operai specializzati e ordinari.Inoltre la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli molto preoccupanti che sta a significare che molti di detti giovani non avranno la possibilità di maturare in futuro una dignitosa pensione di vecchiaia

Il non rendersi conto che anche nel nostro Paese è di vitale importanza realizzare e ammodernare le nostre infrastrutture per potere concorrere in futuro con le altre Nazioni del mondo, ci porterebbe ad essere emarginati e considerati come nazione del terzo mondo.C’è quindi il rischio che il nostro Paese non avrebbe più una sua storia né una forma di civiltà che il mondo ha da sempre conosciuto

E ‘detestabile che qualche uomo politico, come d’altra parte si è verificato in passato, si esprime con evidente ipocrisia che il ponte sarà realizzabile quando si realizzeranno prima le altre opere considerate prioritarie.

Poiché in questi ultimi tempi si è notata una certa disponibilità del nostro Presidente del Consiglio a valutare senza pregiudizi l’opportunità di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina, auspichiamo che si possa realizzare il desiderio dei siciliani di vedere in un prossimo futuro che anche nel nostro territorio le comunicazioni siano più agevoli.

Antonio Ciuna