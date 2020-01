I socialisti non si riconoscono nell’accordo per le suppletive tra Pd e De Magistris che nasce all’insegna del trasformismo. La candidatura di Ruotolo è estranea alla necessità di costruire una alternativa per il governo della città che superi la fallimentare esperienza della Giunta De Magistris. Se il Pd ha improvvisamente cambiato idea noi non ci stiamo insieme a tante energie della città, come dimostra il documento di Biagio De Giovanni e Paolo Macry, il Senato ha bisogno di costituzionalisti e Napoli è ricca di queste figure professionali.

Carmine Serena

Segretario cittadino PSI