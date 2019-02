Egregio Direttore,

Io sono garantista da sempre, lo ero con Berlusconi, lo sono con Salvini, con i genitori di Di Maio, di Renzi e con chiunque altro, perché penso che quando interviene la Magistratura (nella quale “provo” ad avere SEMPRE fiducia), la politica abbia già perso. MAI avrei pensato di vivere una stagione come questa, e sono sempre più preoccupato per il futuro!

Fino a un anno fa, non passava giorno che sulle pagine facebook di alcuni amici non comparissero post che elogiavano l’onestà grillina: (bonifico-ritirato, firme false, abusi edilizi parentele, collaboratori in nero parentele, finanziamento banche, e continuo voto di fiducia il Parlamento… ecc..) e, di contro altare della disonestà di Renzi, Boschi, Gentiloni e, di tutto il PD. Non passavano giorno in cui non pubblicassero un editoriale di travaglio che a seconda dei giorni parlava male di Renzi, Boschi dei loro genitori, fratelli, sorelle, cugini, nipoti, cognati, vicini di casa. Da circa un anno questi amici tacciono, non pubblicano quasi più nulla inerente la politica, a loro vorrei chiedere cosa voteranno oggi: salvate Salvini o sarete coerenti con l’idea del movimento 5 stelle? Deciderete che i giudici giudicano o lascerete che a giudicare sia la Casaleggio srl? La domanda mi sembra chiarissima. “Cosa voteranno oggi: salvate Salvini o sarete coerenti con l’idea del movimento 5 stelle? Deciderete che i giudici giudicano o lascerete che a giudicare sia la Casaleggio srl?” Cosa c’è di non chiaro?

Celso Vassalini

Cittadino Europeo