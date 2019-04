Egregio Direttore,

Romina Meloni aveva lasciato il marito violento.

Si era ricostruita una vita. Era stata coraggiosa. Aveva scelto di essere libera. Eppure non è bastato.

Ieri a Nuoro l’ex marito Ettore Sini è arrivato in casa e le ha sparato. È morta quasi sul colpo.

Un femminicidio che è l’ultimo di una serie che pare inarrestabile. Ogni due giorni in Italia una donna viene uccisa da un uomo che non ha riconosciuto la sua libertà.

Questi uomini non sono pazzi, non è colpa della gelosia. Non uccidono perché sono ancora innamorati. Uccidono perché non accettano l’autonomia di scelta delle donne. Perché le considerano proprietà su cui esercitare controllo, su cui rivendicare il possesso.

Quel “Sei mia per sempre” che non è amore. Perché l’amore è tutto il contrario. L’amore è libertà, è rispetto. Aggiungo, “queste violenze” vengono anche dal vissuto familiare… e di questo se ne parla poco..

Romina era una sopravvissuta, perché era riuscita a spezzare le catene della violenza e ora non c’è più. Siamo davanti a una delle più efferate stragi di questo secolo. È impossibile affermare che non abbiamo un problema con la violenza sulle donne. Chi continua a sostenere che il femminicidio non esista è come questi uomini che uccidono. Non accetta che le donne siano persone, individui che hanno il diritto di tracciare da sé il proprio destino.

È in atto una guerra. Ognuno e ognuna di noi può scegliere da che parte stare. Non basta la rabbia delle donne, io chiedo anche agli uomini ora di indignarsi e di farlo davvero. Tutti possiamo dare il nostro contributo. Non a parole, ci servono fino a un certo punto. Ci servono anche i fatti. Bisogna cambiare la cultura, decostruire la mentalità maschilista di questa società.

Perché Romina e tutte le altre non siano morte invano. Urgente prevenzione culturale dalle elementari… Il vissuto cosi detto “affettivo”, nel proprio nucleo famigliare è parte di queste reazioni… Va fatta molta, molta prevenzione nelle scuole…è un’emergenza…

Celso Vassalini