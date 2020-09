Gentilissimo Direttore,

quando la volontà popolare si esprime al di fuori di un processo di formazione, la volontà popolare può produrre dei guai enormi. Come ci spiega un bellissimo libro di Zagrebelsky, il popolo scelse Barabba. Si dice che in quell’occasione la folla fosse stata, almeno in parte, corrotta con denaro dal reddito di cittadinanza. Quindi si sceglie Barabba anche se non ci piace, ma non perdere l’illusione delle promesse dei privilegi.

Contro il logorio del populismo moderno… al referendum Voto NO!

Celso Vassalini