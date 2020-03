Caro Direttore,

Le nostre piccole e grandi Città e le sue affascinanti provincie sono forti e anche stavolta sapranno ripartire. Nervi saldi, seguiamo tutte le prescrizioni, ma non c’ è motivo per non uscire di casa, con le dovute cautele. Dubbi, timore zero. Certo che ce la faremo. Dobbiamo reagire e trovare quello stesso spirito di ricostruire che hanno avuto i nostri nonni e le nostre amabili nonne in un momento difficile come il dopoguerra. E lo faremo, le nostre Città sono forti e lo dimostreranno anche stavolta. Capisco che il sentimento di tutti noi è però mutato. Prima il coronavirus era poco più di un’influenza, ora invece… All’inizio l’abbiamo vissuto quasi come qualcosa di esotico, poi ce lo siamo trovato praticamente in casa. Fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone assume questa malattia in modo quasi trascurabile con un sensibile autocontrollo. Però la psicosi aumenta.

Credo che riuscire a tenere i nervi saldi sia fondamentale. Così come l’intervento del Presidente della Repubblica, il raccordo istituzionale, la catena di comando che va dal governo fino agli enti locali attraverso Regione, Comuni, Ats, prefetto, ospedali e la stampa, tutti gli operatori della Sanità e soprattutto agli uomini e alle donne della Protezione Civile, vestiti come Lancillotto nei check-point in tutti gli ospedali, con garbo ci danno consigli. Più continuiamo a presentarci uniti e più riusciremo a tranquillizzare tutti. Siamo tutti cuore della Lombardia, abbiamo probabilmente il miglior servizio sanitario d’ Europa e tutti si stanno facendo in quattro: è una grande prova, ma ritengo non si debba eccedere nella preoccupazione. Niente panico, insomma? «Direi nervi saldi. Ci sono state date indicazioni sanitarie molto chiare, seguiamole e andrà tutto bene. Vero, le persone anziane devono essere prudenti e limitare spostamenti e relazioni. Quindi guai a fermarsi. Questo weekend i grandi negozi e quelli dei centri commerciali sono chiusi? Andiamo nei negozi di vicinato che lavoreranno di più. Giusto comportarsi con prudenza per ridurre il contagio, ma dobbiamo anche infondere quella condizione di fiducia per vivere la città, i nostri quartieri e i nostri condomini e i nostri meravigliosi territori.

La vita va avanti, non siamo in guerra. Farsi trovare pronti quando ci saranno le giuste condizioni per comunicare la nostra ripartenza all’ esterno e tornare ad attrarre i turisti e, mercato-lavoro più forti di prima. Nel frattempo Sindaci e catena di comando incontrare gli operatori e le associazioni del settore per definire le strategie. Appena la situazione si stabilizza dobbiamo tornare a correre. Nel mio animo spero che finisca presto, ma chissà…!? Ed è questo l’aspetto che rende difficile tutto, il non sapere: a volte sei di fronte a problemi gravi ma con contorni chiari, qui non è così. Se arriva un’alluvione ti rimbocchi le maniche, asciughi tutto e riparti: qui non capisci ancora quando, e questo a volte ci manda un po’ in crisi. I Cittadini e le Cittadine della mia amata Lombardia. Bisogna essere obiettivi: siamo di fronte a una cosa difficilissima che nessuno aveva mai affrontato. Ecco, in Lombardia la catena di comando funziona e c’ è una forte coesione, ed è questa la cosa importante: stiamo trasferendo un’idea di istituzioni unite ed efficienti e mi pare fondamentale in un momento del genere.

Celso Vassalini