Egregio Direttore,

L’Italia s’è desta è il solito movimento contro…!? Non ce l’hanno con i politici, ce l’hanno con le persone come le donne e uomini che non si sono fatte sentire abbastanza”.

Sono le nostre sacre piazze i nostri ragazzi, donne e uomini, che si sono svegliati da un lungo letargo risvegliati per raccontare in modo eclatante che il messaggio del Segretario Lega Salvini, non rappresenta la maggioranza degli italiani, c’è lo ha soltanto fatto credere, con l’inganno e il rumore che ha fatto, adesso la musica cambia: Questo risveglio ha un calore che conquista! Pulito intelligente finalmente L’Italia s’è desta…?!! Stiamo uniti e attenti nel salvaguardare le sacre piazze espressione principe del popolo e dei loro desideri e battaglie per rafforzare e tutelare la nostra carta costituzionale, per cacciare sta politica razzista cattiva che porta odio! A me sembra un risveglio che chiedono cose normali e semplici. Basta radical shock, basta toni e contenuti da nazisti dell’Illinois, basta ammiccamenti agli estremisti più indecenti e lo sdoganamento del pensiero più retrogrado. Siamo anche il Paese della cultura e della solidarietà ed è un dovere rivendicarlo in più luoghi ed occasioni. Torniamo alla vita reale, torniamo nel terzo millennio ed alle sfide vere da affrontare come la sostenibilità del welfare, la tutela dell’ambiente e la convivenza civile. Bravi ragazzi per aver suonato la sveglia svegliati da un lungo letargo! Benissimo mi complimento con questo risveglio, infatti il mio pensiero preoccupante è rivolto soltanto alla figura dell’ipocrita italiota che sale sul primo carro che passa e poi scende al primo scossone sulla strada sassosa. Ma forse non cambia molto la ennesima lista di alternativi agli alternativi agli alternativi su, su fino a Forza Italia, Italia dei Valori, Margherite, querce ulivi ed altra botanica, girotondi, padanie, vaffa, eccetera eccetera.. magari questi “sardine” sono più beneducati ma per il resto è il solito movimento contro. Le sardine sono una reazione resistenziale, una scossa salutare, ma non hanno alcun contenuto di progetto comune e non sono un movimento con un programma ed obbiettivi precisi. Riconosco in quel risveglio i meriti che hanno ma non carichiamo di significati politici che non ci sono: il tritacarne mediatico li usa e poi li stritola. Non si può chiedere ad un fiore di portare sacchi da un quintale.

Fatta salva ogni altra considerazione, essere “più beneducati”, nell’Italia di oggi, è una condizione rivoluzionaria.

Celso Vassalini di ITALIA VIVA