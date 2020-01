Cortese Direttore,

È stato veramente commovente assistere in diretta fb, il canto dell’addio che risuona nell’aula del Parlamento Europeo. Quel canto è un vero tuffo al cuore. Ma come dissero i deputati e deputate scozzesi: “Non vi stiamo chiedendo di risolvere le nostre discussioni interne. Vi stiamo chiedendo di lasciare una luce accesa così che potremo ritrovare la strada per tornare a casa”. Tranquilli fratelli cittadini e cittadine europei, ci penseremo noi a tenere quella luce sempre accesa.

Ma noi a questa Unione imperfetta e sbagliata vogliamo bene perché le istituzioni, anche se imperfette e sbagliate, sono la personificazione della nostra fratellanza e sorellanza. Le istituzioni sono il tessuto che ci fa respirare liberi. Quando si crea uno strappo sbagliato come oggi bisogna rimettersi con pazienza a cucire. Una cosa la storia negli scorsi 2000 e rotti anni ci ha insegnato.

Celso Vassalini

cittadino europeo